Diputados buscan voto vía ‘facetime’ para evitar bloqueo y toma de tribuna El diputado panista Jorge Luis Preciado presentó una iniciativa para que los legisladores puedan votar a distancia desde dispositivos electrónicos.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados trabaja un proyecto de predictamen que busca cambiar la organización del Congreso, para ello incluye propuestas que han sido planteadas con anterioridad, como reducir el número de comisiones en ambas Cámaras y restringir asesores; sin embargo, también ofrecen una propuesta novedosa: poder votar vía remota.

Concretamente, el diputado Jorge Luis Preciado, del Partido Acción Nacional (PAN), propone que las votaciones puedan ser a distancia, a través de dispositivos electrónicos.

En entrevista para Expansión Política, el legislador panista explicó que la medida tiene más de un beneficio:

“La gente puede sacar hasta dinero a través de un celular y no te roban. Este eres tú. Hay un montón, firma electrónica, reconocimiento de rostro, biométrico, con el ojo, con la huella digital. Hay la tecnología suficiente para que la persona que esté del otro lado sea quien dice ser. Es más, hay facetime, hay google live. Planteamos que en casos de urgencia, y la imposibilidad de sesionar de manera presencial, previo acuerdo de la Mesa Directiva, se pueda sesionar a distancia a través de los medios tecnológicos”, detalló.

-¿Es una medida antibloqueos, antitoma de tribunas? -se le pregunta.

“Por supuesto, además es una medida que si lo hiciéramos de manera regular, podríamos sesionar todo el año, sin receso. No pagaríamos boletos de avión”.

Porfirio Muñoz Ledo, de la bancada de Morena, también la propuesta.

“También debe haber una elección de qué temas pueden pasar. Debe verificarse, mediante una huella o algo, para que no vaya a votar el jardinero, se debe verificar. A mí no me parece una buena idea… me parece una magnífica idea, porque eso va a desalentar a los que asalten la Cámara”, consideró.

Se espera que la discusión comience este próximo martes y se vote el miércoles en Comisiones.

CON INFORMACIÓN DE POLÍTICAEXPANSIÓN