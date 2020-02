Por ‘broma’ de niños,vendedor de globos resulta severamente lesionado

FILIPINAS.- Un vendedor sufrió quemaduras de segundo grado después de que un grupo de menores de edad le prendieran fuego a sus globos que vendía como una broma.

Oliver Rosales, de 29 años, estaba sentado debajo de los globos llenos de helio frente a un ayuntamiento en Manila, Filipinas, cuando jóvenes llevaron a cabo la broma.

Un video captó el momento en que los menores de edad le prendieron fuego a los globos, antes de que explotaran en una bola de llamas que envolvió al vendedor.

En las imágenes, se vio a Oliver caminando con sus globos antes de detenerse a descansar junto a unas escaleras.

Luego se observó cuatro niños alrededor de las escaleras, uno de ellos se acercó y uso un encendedor para prenderle fuego a un globo antes de que él y sus amigos escaparan.

El globo se encendió rápidamente y se esparció a los demás globos mientras Rosales se encontraba debajo de ellos, aún sin darse cuenta del juego.

De repente, una enorme bola de llamas se arremolinó alrededor del vendedor, derritiendo los globos y el hombre salió corriendo a la banqueta.

Una vez que las llamas habían disminuido, se pudo ver humo saliendo del vendedor, quien saltó en agonía.

Intentó empujar un trozo de globo derretido de su pierna antes de centrar su atención en otro trozo que parece haberse fusionado con su cabeza.

En el piso cerca de las escaleras, los restos de los globos todavía estaban en llamas.

