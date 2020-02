Convicto confiesa haber asesinado a dos abusadores de menores en prisión Jonathan Watson, recluso en California, afirma que advirtió de que atacaría a un interno, pero que su confesión fue ignorada.

ESTADOS UNIDOS.- Jonathan Watson, el recluso de California acusado de matar a golpes con un bastón a dos abusadores de menores condenados a muerte el mes pasado, ha confesado públicamente ambos asesinatos. Watson, además, afirma que advirtió a los funcionarios de la prisión que se produciría un ataque si no le transferían a unas instalaciones separadas, según publica en exclusiva The Mercury News.

En una carta al mencionado periódico, Watson, de 41 años, cuenta que asesinó a David Bobb, de 48 años, y a Graham De Luis-Conti, de 62 años, con el bastón de otro recluso solo una semana después de ser transferido al Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias de California y a la Prisión Estatal de Corcoran.

Watson escribió que horas antes de atacar a ambos hombres, le dijo a un consejero en la prisión que quería ser transferido, y agregó que la solicitud era «urgente» y que pronto atacaría a un interno, pero explica que la advertencia fue ignorada. Después del primer ataque, Watson dijo que estaba sorprendido por la falta de respuesta de los guardias, por lo que señaló a un segundo «traficante de niños» y comenzó a golpearlo. Las autoridades no tenían conocimiento de ninguno de los homicidios hasta que Watson encontró un guardia y lo llevó a la escena sangrienta, escribió.

Un portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, en sus siglas en inglés) se negó a comentar sobre la cuenta del incidente de Watson, citando una investigación en curso.

En un comunicado de prensa el mes pasado, los funcionarios de la prisión identificaron a Watson como la persona responsable de los asesinatos del 16 de enero y dijeron que había «atacado a dos reclusos con un arma causando múltiples heridas en la cabeza a ambas víctimas». Bobb murió más tarde ese día, dijeron las autoridades, y De Luis-Conti falleció tres días después en un hospital local. Ambos hombres cumplían cadena perpetua por condenas por agresión sexual agravada que involucraba a niños menores de 14 años, según funcionarios de la prisión.

Aún no se han presentado cargos contra Watson, quien está cumpliendo cadena perpetua por una condena por asesinato en 2009, según muestran los registros judiciales.

En la carta, Watson dijo que recientemente le habían dado una clasificación de seguridad de nivel inferior, del nivel tres al nivel dos, lo que provocó su transferencia de una celda de una sola persona a una residencia estilo dormitorio en la prisión de Corcoran. Watson estaba disgustado por la transferencia, que calificó como un error «descuidado» por parte del CDCR, y agregó que dejó «un rastro de bastante papel» de quejas que protestaban por esta decisión.

Seis días después de su estadía en la prisión, Watson escribió, «un abusador de niños» se mudó a su cápsula. Su carta no se refiere a Bobb ni a Luis-Conti por su nombre, pero dijo que el hombre, conocido como «Molester # 1», comenzó a ver a el bloque infantil de la cadena de televisión pública estadounidense PBS Kids a la vista de otros presos, algo que Watson y otros tomaron como una burla.

Esa noche, Watson escribió: «No podía dormir sin haber hecho lo que todos los instintos me decían que debería haber hecho en ese momento, así que empaqué todas mis cosas porque sabía que de una forma u otra la situación se resolvería al día siguiente».

Al día siguiente, dos horas antes de los ataques, Watson le dijo a un consejero de la prisión que necesitaba ser transferido de nuevo al nivel tres de seguridad «antes de que reventara a uno de esos tipos», pero que el consejero «se burló y se despidió».

El relato de Watson sobre los asesinatos es la segunda acusación reciente de que las decisiones sobre alojamiento de los funcionarios de prisiones estatales ponen a los reclusos en peligro y resultando en homicidio. El mes pasado, la familia de Rodney DeLong presentó una demanda federal contra CDCR, alegando que los funcionarios de la Prisión Estatal de High Desert cometieron el error de colocar a DeLong en una celda con un miembro de la Hermandad Aria que había asesinado a otro preso meses antes.

DeLong, quien según la demanda figura en los registros internos de la prisión como un «enemigo» de la Hermandad Aria, fue apuñalado por su nuevo compañero de celda a la media hora de haber sido ingresado en el calabozo.

En el caso de Watson, su advertencia a los funcionarios de la prisión fue una clara bandera roja de que podría volverse violento, dijo Joshua Mason, un hombre encarcelado en el Área de la Bahía que se convirtió en experto en pandillas y consultor legal.

«Este tipo nunca debería haber sido alojado con esas personas, y eso es conocimiento común de los laicos», argumentó Mason. «Él les dijo:» No puedo ser alojado aquí «, y eso es admirable. Esa es una desviación del comportamiento normal de la población general de la prisión. La cultura es, si estás incómodo, haz algo al respecto. El hecho de que haya buscado a la administración muestra que solo estaba tratando de hacer su tiempo».

En su carta, Watson dijo que después de advertir al consejero que podría volverse violento, regresó a su cápsula. «Estaba reflexionando cuando apareció Molester # 1 y volvió a poner su televisor en PBS Kids», escribió. “Pero esta vez, alguien más dijo algo como ‘¿Este tipo realmente va a ver esto justo enfrente de nosotros?’ Y recuerdo haber dicho: ‘Tengo esto’. Cogí el bastón y fui a buscarle».

Luego, Watson dijo que dejó la cápsula para encontrar un guardia y entregarse. En el camino, se encontró con su segunda víctima y decidió matar de nuevo. «Cuando llegué al nivel inferior, vi a un conocido traficante de niños y pensé que simplemente haría un favor a todos», escribió Watson. Lo habría hecho «por un centavo, por una libra».

Cuando las golpizas no lograron llamar la atención de ningún funcionario de correcciones se acercó a un oficial para confesar lo que había hecho. «Le dije:» Tengo malas noticias «, a lo que el funcionario respondió irónicamente:» No me vas a pegar con ese bastón, ¿verdad? «, detalló Watson en la carta. «Entonces, después de bromear por un momento, sabiendo que ese podría ser el último momento decente que iba a tener durante mucho tiempo, le dije lo que acababa de hacer, algo que tampoco se creyó hasta que miró a la vuelta de la esquina y vio la escena que había dejado en el dormitorio». Después de ser detenido por los asesinatos, dio a los funcionarios de la prisión una confesión completa «detallando la situación».

Watson dijo que se declarará culpable de ambos asesinatos si el Estado le lleva a los tribunales, e insinuó que podría tratar de matar nuevamente si es alojado con abusadores de menores en el futuro. La carta, que llegó en respuesta a una solicitud de entrevista telefónica de The Mercury News, explicaba que solo podía comunicarse por correo, ya que la prisión restringió sus privilegios telefónicos y le colocó en viviendas segregadas como castigo por los asesinatos.

«Al ser un salvavidas, estoy en una posición única donde a veces tengo acceso a estas personas y tengo muy poco que perder», escribió Watson. Luego agregó: «Y créanme, lo entendemos, estas personas son la peor pesadilla de todos los padres». Estas familias (sic) pasan años planeando de manera cuidadosa y articulada cómo darles a sus hijos todas las oportunidades que nunca tuvieron, y aparece un monstruo que cambia la trayectoria de ese niño para siempre».

Robert Hood, un director de prisión retirado que pasó tres años a cargo de la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, dijo que si bien no es un secreto que los abusadores de menores son atacados rutinariamente en la prisión, el número de presos con condenas sexuales es tan alto, que es un desafío para encontrar instalaciones donde puedan estar a salvo.

«Con la división que se produce entre delincuentes de cuello blanco, drogadictos, y diferentes pandillas, el único imán que les une a todos es el delincuente sexual», afirmó Hood. Y agregó: «La química en la que ponemos a las personas en ciertos entornos de prisión no es saludable para nadie, especialmente para la persona en la parte inferior del tótem, que es el delincuente sexual».

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS TELEMUNDO