Restaurante evidencía la importancia de las mujeres en el rubro laboral Se suma a #UnDíaSinNosotras

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un restaurante porteño que se suma al Paro Nacional de Mujeres del 9 de marzo #UnDíaSinNosotras, evidencía lo que pasaría el día que las mujeres falten a laborar ya que su labor es indispensable.

En su página de Facebook el restaurante El Lindero Universidad publicó un mensaje que da cuenta de la importancia de la mujeres en la fuerza laboral del país.

El mensaje acompañado de una fotografía de todo el personal que ahí labora, señala que el lunes 9 de marzo el servicio que prestan no será el mismo.

El aviso precisa que faltará a laborar la gerente operativa, la gerente administrativo, la cajera, la subchef, la mayora, ni las hostess, y la dueña para atender a los clientes.

Al finalizar el mensaje, señalan en letras mayúsculas “Disculpen pero la razón es una sola: NOS ESTÁN MATANDO”.

Hasta el momento se ha compartido 1, 755 veces esta publicación, tiene 2, 545 reacciones y 159 comentarios.

La convocatoria que hacen los colectivos feministas es que las mujeres no vayan a trabajar, no compren, no salgan a las calles el día 9 de marzo, en protesta por los feminicios que se viven en México.