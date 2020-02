Columnas: Claroscuro ¿Cercanía o autonomía?

“Junto a Roberto Gil Zuarth y César Nava, la secretaria de energía Georgina Kessel sería parte fundamental y brazo fuerte del gabinete calderonista. Energía y la posterior reforma energética fue el eje de su gobierno. A Calderón le apasionaba el tema”

LO CLARO. El pilar educativo que constituye la formación del último trecho hacia la vida profesional, se da de manera integral en el seno de las aulas universitarias.

Sin embrago, no sería únicamente la inducción teórica-científica la que forma y da vertebración a la preparación del universitario; sino la conjugación de la docencia y la familia en el entorno de moldeo de quien se prepara para triunfar en la vida.

Así lo refieren las autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al llevar a cabo el foro “la familia, un plan de rescate” con la finalidad de fortalecer el vínculo del estudiante dentro del primer núcleo de la sociedad.

Valores, conocimientos nuevos y la disposición de servir a los demás, son ejes humanísticos que se promueven en las aulas.

Peña Nieto apalancó su estrategia de trascendencia en Videgaray, su sistema hacendario y de reformas constitucionales. Peña dejó su huella económica.

Hoy el mandatario en el poder hace valer su poderío en el control de las instituciones.

Sana cercanía o comprometida, depende la autonomía de los poderes.

Peligrosamente cerca se ve a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la nación, donde descansa el poderoso brazo de la implementación de la justicia.

El ideólogo y primer presidente de los Estados Unidos, George Washington sentenciaba “Los hombres libres no solo deberían ser disciplinados y estar armados; sino que deberían tener suficientes armas y municiones para mantener un estatus de independencia de todos aquellos que intenten abusar de ellos, incluyendo su propio gobierno”. Fin de la cita.

“Una perjudicial cercanía entre el fiscal y el presidente mexicano” Así lo señala un reporte de especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Este órgano obligadamente independiente respecto del gobierno mexicano, es señalado en la designación del mismo fiscal general, como de sus encargados especializados; el de anticorrupción –de quien se conoce su intachable currículo- y la de derechos humanos.

Con escasos números y caro presupuesto, la fiscalía denota un claro ejercicio de persecución a colores distintos en términos partidistas.

El estudio reflejó que a México la impunidad le arroja cifras estimadas al día de hoy (no del pasado) en 422,390 millones de pesos por año; donde sólo uno de cada diez homicidios dolosos encuentra un responsable o culpable sentenciado.

La autonomía de gestión y de operatividad de la fiscalía debe quedar inmaculada respecto de su relación con el poder ejecutivo principalmente.

Hoy ocupa por demás, un sitio de alta relevancia el hablar de la fiscalía, derivado de la larga burocracia para establecer una política de Género contra la Violencia a la Mujer. El feminicidio amenaza con poner a prueba el talento del fiscal y de su obligada independencia.

No es culpar a un régimen por el fatal deceso de una niña o por las declaraciones en medios de autoridades elegidas que optan por ‘escurrir la culpa’.

Se trata de cumplir y hacer cumplir la ley y la justicia. A quien le corresponda.

COLOFÓN: Los políticos, a hacer política. La justicia no requiere ser cercana de la demagogia…

