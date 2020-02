Columnas: El Kiosko Cierre a lo grande del Carnaval TAM

Bien dicen, la unión hace la fuerza: tras realizarse por vez primera de la mano de los municipios de Ciudad Madero, Altamira y Tampico, el Carnaval Metropolitano TAM 2020, ya se convirtió en uno de los tres principales eventos de su tipo en el país.

En la organización, contribuyó con la difusión nacional e internacional el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Turismo. El resultado: un éxito total.

La cereza en el pastel fue el espectacular cierre del Carnaval en el Bulevar Costero de la Playa de Miramar con una asistencia que rebasó expectativas y pronósticos: más de 100 mil personas. Fue una auténtica fiesta.

Por supuesto, el concierto ofrecido por una cantante de talla mundial como Alejandra Guzmán ofreció un ‘plus’ que catapultó la fiesta carnavalesca a un nivel que no se había visto antes, en un hecho histórico con la participación de los tres municipios.

El cierre a lo grande del Carnaval Metropolitano TAM 2020 en Ciudad Madero se debió a la gestión del presidente municipal Adrián Oseguera Kernion, que puso especial atención, junto con su equipo de trabajo, en los detalles de la celebración.

Un ejemplo fue la elección de la Plaza Gobernadores como lugar del concierto, sitio que facilitó la movilidad de las miles de personas que asistieron primero, en un ambiente de plena convivencia familiar, a ver el desfile de las 75 comparsas, carros alegóricos y casi 3 mil bailarines en el Bulevar Costero de Playa Miramar.

Hasta el clima jugó a favor del último día del Carnaval, ya que luego de una serie de días nublados, el domingo inició con un intenso y cálido sol, mientras que la noche fue fresca, ideal para disfrutar del colorido desfile de comparsas.

Sin duda, Adrián Oseguera se sacó un diez de calificación con el espectacular cierre del festejo carnavalesco.

La misma calificación de excelencia fue obtenida por Alma Laura Amparán y Chucho Nader, presidentes municipales de Altamira y Tampico. El trabajo realizado por los tres municipios y sus tres alcaldes permitió que el Carnaval Metropolitano TAM ya sea considerado como uno de los tres mejores del país.

Además, el gobierno del estado puso especial interés en que todo saliera bien durante los tres días de fiesta. La presencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el tradicional acto de ‘la quema del mal humor’, celebrado el jueves pasado en Altamira, así como en el evento sabatino en Tampico, fue significativa.

De esta forma, con la celebración carnavalesca, el sólido sur demuestra su fuerza como región, una zona orgullosamente tamaulipeca.

LOS REGISTROS EN EL PRI DE ALTAMIRA

Finalmente, no fueron dos, ni tres, los aspirantes que se registraron en busca de la presidencia del PRI en Altamira, sino cuatro.

Resulta que, de última hora, se inscribió Tomás Maldonado, dirigente del Movimiento Territorial. No obstante, su participación obedece más a una estrategia del grupo que encabeza el ex diputado local Carlos González Toral a fin de no dejar solo -en caso de elección interna- a su ‘cachorro’ Antonio Olvera Márquez.

Así es: Falta ver si la Comisión de Procesos Internos avala los registros de Jaime Martínez García, que después de meditarlo estampó su inscripción; y de Edgar Vargas Licona, que llegó puntual a su cita con el partido. Resulta que a los dos, que se oponen al proyecto de Toño Márquez, no les entregaron dos documentos que son requisito para competir: la constancia del examen presentado el viernes pasado en Ciudad Victoria y el pago de cuotas partidarias.

Mientras que Edgar Vargas, conocido como ‘El sobrino de El Chilero’, tiene confianza en que el Instituto de Formación Política le entregará la constancia del examen, el experimentado Jaime Martínez expresa abiertamente que lo quieren sacar de la jugada.

‘Siento que no me van a dejar participar’, dijo ayer por la tarde Jaime Martínez a EL KIOSKO. Como si anticipara lo que estaría por suceder, atizó: ‘Siguen las mismas y viejas prácticas, siguen las imposiciones’.

Aunque señala que esperará el dictamen de la Comisión de Procesos Internos, no es optimista respecto a la decisión del árbitro priista. Un tanto desilusionado con el partido en el que ha militado durante 42 años, reflexiona y comenta: ‘Estoy pensando en otras opciones’.

No obstante, confiado en su amplia experiencia y en el conocimiento del escenario político de Altamira, Jaime Martínez reta: ‘Si me dejan participar, les voy a ganar’.

Relata que ha ayudado a todos los priistas altamirenses que se lo han pedido. ‘A Griselda le coordiné su campaña a la diputación federal’, recuerda. Dolido, pero tranquilo, añade: ‘No se vale que ahora diga que soy un traidor, un entreguista’. Remata: ‘Siempre he ayudado a mi partido’.

Ya veremos si la Comisión de Procesos Internos avala finalmente las candidaturas de Jaime Martínez y de Edgar Vargas y los deja competir. Sin embargo… todo indica que los dejará fuera de la jugada… lo que podría desatar una bronca más y una mayor fuga de priistas.

El siguiente capítulo de la apasionada historia por la presidencia del PRI de Altamira se resolverá en las próximas horas.

Y PARA CERRAR…

Como fórmula de la unidad, Roberto Moreno Brondo y Ana Laura de la Fuente Díaz se registraron ayer por la mañana como candidatos a la presidencia y la secretaría general del PRI en Tampico, respectivamente.

Fueron acompañados por Paloma Guillén, Arturo Núñez (que va para el MT estatal), José Manuel Argüello, Sergio Villarreal Brictson y Roberto González Barba. Pancho Bolado y Gustavo Torres se disculparon por no poder asistir, pero fue evidente su respaldo.