Denuncian contagio en el Canseco Padres de familia aseguran que sus bebés contrajeron varios tipos de bacterias al estar internados en ese nosocomio.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tres madres y padres de familia denunciaron que hay 6 que bebés contrajeron varios tipos de bacterias en el hospital «Carlos Canseco» de Tampico y acusaron que no se siguen los protocolos de sanidad por el personal, aunado a que han tenido que comprar todos los medicamentos.

Afirmaron en entrevista que sus hijos nacieron prematuros y han permanecido internados sin salir del nosocomio, donde contrajeron estas bacterias entre ellas la Serratia, Estafilococo Dorado y Prototheca, asegurando que son 6 recién nacidos en total que tienen las bacterias.

La situación se registra a 7 meses de que un grupo de padres denunció que sus bebés murieron a causa de la bacteria Acinobacter Baumani, lo cual dio pie a la salida del anterior director del nosocomio para abrir una investigación.

Miguel Alejandro González López residente de la colonia Unidad Modero de Tampico dijo que su hijo Liam Alexander que nació de 8 meses, tiene 44 días internado en el nosocomonio donde aseguró ha «agarrado» tres bacterias entre ellas la Serratia, Prototheca y Estafilococo Dorado.

«Los mismos doctores nos dijeron que agarraron aquí las bacterias (…)esta última bacteria fue la serratia, el día de ayer (domingo) tuvo un infarto cerebral y lo mantiene muy grave» dijo

Manifestó que otro de los problemas que están enfrentando es que el nosocomio no tiene los medicamentos y han gastado hasta 35 mil pesos entre ellos la Inmonoglubina Humana G1.

«Además estamos comprando los medicamentos que son muy caros, uno de ellos arriba de 4,800 pesos. todos los papás hemos estado comprando el medicamento, son muy caros» refirió.

Denunció que hay una total falta de higiene del personal en el área donde están los bebés a los cuales los tocan, sin tener siquiera guantes.

PERSONAL NO SIGUE PROTOCOLOS DE SANIDAD; MAMA DE CATALEYA

Galilea Abigaíl Martínez Ortíz habitante de la colonia Morelos de Tampico y madre de Cataleya quien tiene dos meses de nacida, dijo que su bebé tuvo asfixia prenatal y se quedó internada en el hospital donde contrajo las bacterias de Prototeca y de Serratia.

«Desde que nació no ha salido de aquí, faltan muchos medicamentos, el personal es muy sucio, no se ponen guantes, no se ponen cubrebocas, están con los celulares, se suben por elevadores que no deberían de subirse, porque hay un elevador donde transportan residuos peligrosos y bajan los cadáveres y la ropa sucia y se suben por ese elevador» explicó.

Refirió que les falta información a todos los padres que son 5, que se encuentran en esta situación, donde también han tenido que comprar los medicamentos.

NO HAY MEDICOS DENUNCIA MADRE DE MOISES

Por su parte Nancy Reyes Rea quien reside en el Fraccionamiento 17 de enero en ciudad Madero y madre de Moíses Juárez Reyes quien cumple apenas un mes de nacido, señaló que su hijo quien presentó asfixia por meconio al momento de nacer y después contrajo dos bacterias en el nosocomio, una de las cuales está controlada y la otra están a la espera de que le den los resultados de los cultivos.

«No me parece lo que sucede los fines de semana, porque haga de cuenta que están perdidos (los médicos) y confunden la información de los bebés recién nacidos y ellos ignoran que sucede» refirió.

Agregó que hay muchas reglas que no se siguen, al señalar que en los elevadores hay letreros donde piden que no se suban los médicos y de todos los hacen,

Reyes Rea dijo que que en su caso, hay medicamentos que ellos tienen pero hay otros como la Caspofungina que cuesta casi 6 mil pesos.