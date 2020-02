Reportero de tv sale al aire con filtros de Facebook Live El error del reportero le ha llevado a ganar seguidore y popularidad.

ESTADOS UNIDOS.- Informar en vivo siempre tiene riesgos. Normalmente, pensamos en el peligro que pasan los reporteros de guerra o aquellos que informan sobre el clima, soportando lluvias, nieve o viento extremos. Pero en plena época tecnológica, el peligro actual es no darse cuenta de que se activó un filtro de máscaras de Facebook Live.

Eso es exactamente lo que le sucedió el jueves al periodista de Carolina del Norte, Justin Hinton. Durante una retransmisión en vivo compartida por WLOS, se pudo ver al reportero con diversos filtros, a cada cual más ridículo.

Durante el vídeo, de aproximadamente un minuto de duración, se ve a Hinton informando sobre la nieve caída cerca de Asheville, mostrando un disfraz tras otro. Desde un casco de piloto de jet, hasta una máscara de zorro, pasando por barba y un sombrero puntiagudo de mago.

En ningún momento se da cuenta de lo que sucede y continúa hablando con toda seriedad sobre “la primera gran nevada que hemos visto esta temporada” en el condado de Madison.

Como se trataba de una retransmisión para Facebook live, los espectadores comenzaron a publicar comentarios sobre las máscaras y los filtros.

Desde que salió al aire el video se ha visto casi 125,000 veces y se ha compartido 1,300 veces, lo que ha llevado al reportero, nativo de San Diego, a dar una explicación en su página de Facebook:

“Justo antes de salir en vivo en Facebook en la cuenta de la estación WLOS ABC 13 para hablar sobre la nieve, de alguna manera activé un generador de filtro”, publicó Hinton.

“El fotógrafo con el que estaba trabajando dijo algo acerca de que la pantalla tenía caras extrañas. No dio más detalles, así que le dije que probablemente desaparecería. No hace falta decir que no desapareció. No me di cuenta hasta que acabé el reportaje y vi los comentarios de la gente”.

Concluyó diciendo que si uno no se puede reír de sí mismo, ¿cuál es el punto de todo?”.

En los comentarios sobre su publicación algunas personas que lo llamaron “el mago del clima” y otras pensaron que la estación había hecho todo “a propósito”.

