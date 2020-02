Secretaria del trabajo asegura que no hubo huelga; invitan al diálogo Los empleados de la Aptiv 1 se movilizaron alrededor de las 5 de la tarde marchando a pie hasta las oficinas de la Junta donde acompañados de la líder Maria Dolores Zuñiga Vazquez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Tras el movimiento a huelga que iniciaron la tarde del martes trabajadores de las maquiladoras Aptiv 1 y 2 de Ciudad Victoria y que fueron desestimadas por las autoridades laborales por considerar que no reunian los elementos necesarios, mas de 300 empleado se manifestaron en la instalaciones de la Junta en el edificio Fuego Nuevo, mientras que el Subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado Arturo Gonzalez Salazar en conferencia de prensa aseguro que no hubo estallamiento de huelga y que están llamando a las partes a un nuevo dialogo para que tengan un final feliz.

Los empleados de la Aptiv 1 se movilizaron alrededor de las 5 de la tarde marchando a pie hasta las oficinas de la Junta donde acompañados de la líder Maria Dolores Zuñiga Vazquez reiteraron que la huelga se mantiene y acusaron a funcionarios de la Junta de corruptos descartando aceptar menos de un 20 por ciento.

Por su parte el Subsecretario del Trabajo Arturo Gonzalez ya en rueda de prensa en e piso 17 de la torre bicentenario dijo que un grupo de trabajadores con banderas rojinegras derivados de un procedimiento de huelga donde desde el mes de noviembre fue presentado por los trabajadores por Aptiv 1 se han llevado 8 platicas conciliatorias en donde la Junta de Conciliación y Arbitraje estuvo tratando de llegar a un acuerdo pero no fue posible y este martes a las 11 de la mañana el sindicato decreto el estallamiento a huelga, y la junta determino que ese emplazamiento a huelga debido a que se estaba revisando el contrato colectivo de trabajo no eran posibles y en consecuencia se deshecho la huelga, esta resolución fue notificada pero un grupo de trabajadores inicio la huelga pero eso no fue avalado por la Junta ya que se desestimo ese emplazamiento a huelga.

Aptiv 2 tuvo un movimiento similar pero como no esta no tiene nada que ver con el emplazamiento de la primera, la junta no avala la huelga dejando en claro que no hubo estallamiento de huelga porque la junta considero que no se dieron los elementos necesarios para darle tramite a esa petición del Sindicato y este puede acudir a otra instancia argumentando su desacuerdo.

Para las autoridades la conciliación es primordial, las instancias que intervienen es la Junta, realizan platicas con las partes para saber el contenido de sus planteamientos nosotros aclaro hemos trabajado conforme la ley, el objetivo de la junta es hacer prevalecer la paz laboral, es lo que interesa al Gobierno del Estado y en las dos plantas hay actividad y no hay intención de paro algunos no acudieron pero se realizan las actividades normales en los centros de trabajo.

Se ha pedido un 30 por ciento de incremento al salario el sindicato, y lo que ha dicho la Junta es que crea un desequilibrio, por eso se desestimó, las pláticas arrojaron que la empresa ofreciera un 8.5 y el sindicato un 28 y 30 por ciento. “Vamos a llamar al dialogo para que se busque una solución se va insistir, e el dialogo siempre debe estar presente para que tenga un final feliz”.

Aclaro que ellos tienen el derecho a manifestarse está permitido el problema sería que hubiera un bloqueo o se impida el acceso otros trabajadores y son a conductas que se castigan y en el caso de los edificios públicos el llamado de la fuerza pública fue que no se hicieran daños a los inmuebles, la fuerza publico primero hace el exhorto al mismo tiempo aseguro que es falso que haya corrupción y negó sea parte de esta como se le esta señalando por el sindicato existe tal.

Considero que habrá que entender la posición de la empresa es una fuente de empleo, ninguna empresa tiene tolerancia a paros, y si trae consecuencias a las mismas, a ninguna empresa ni a los trabajadores los gustan los paros debe haber siempre armonía

En Matamoros 46 maquiladoras han quedado solucionados y solo queda un emplazamiento a huelga y negociaron con un promedio de 7 por ciento de incremento del total de las revisiones contra finalizó.