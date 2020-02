Columnas: El Patinadero Una piedra en el camino

La unión hace la fuerza y eso lo entendieron los tres alcaldes de la zona conurbada que aceptaron organizar un carnaval en la que demostraron capacidad de organización, solidaridad social y con sus recursos trajeron alegría, diversión y cultura a miles de personas.

Los alcaldes de Altamira, ALMA LAURA AMPARÁN; el de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN y de Tampico, CHUCHO NADER en coordinación con el Secretario de Turismo, FERNANDO OLIVERA ROCHA lograron realizar un evento que llamo la atención en el país, al presentar lo mejor de la cultura y diversión del sur.

En Tampico, por ejemplo miles de familias disfrutaron el sábado de una espectacular noche de carnaval con un desfile de Comparsas, Carros Alegóricos, y disfraces en el Carnaval TAM2020 efectuado en el Bulevar Perimetral y en los terrenos de la Laguna del Carpintero.

La jornada sabatina fue encabezada por el gobernador FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA; además del alcalde porteño CHUCHO NADER y su esposa AÍDA DÉREZ DE NADER, acompañados de los alcaldes vecinos y el senador ISMAEL GARCÍA.

Participaron 75 contingentes y se contó con una asistencia de más de 45 mil espectadores que vivieron una fiesta, alegría, luz y diversión que distingue a una tradición que por más de 200 años que cerró con la presentación estelar del Grupo Kumbia Kings, interpretando sus más grandes éxitos en la laguna del carpintero.

En Madero, la “Reina de Corazones”, ALEJANDRA GUZMÁN, fue la responsable de enloquecer a más de 100 mil asistentes que acudieron al cierre de Carnaval Tam 2020 en la Playa Miramar.

El anfitrión fue el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION, quien junto a su esposa, ANA CRISTINA ORGANISTA DE OSEGUERA, acompañado de los alcaldes vecinos y la diputada federal OLGA SOSA RUIZ.

“Esta es una gran noche de unión y diversión donde tres ciudades hermanas, junto al Gobierno del Estado, nos coordinamos para ofrecerles un carnaval de altura y digno de la sociedad del sur de Tamaulipas. Aquí se concentra la esencia alegre y positiva que caracteriza a un pueblo que ha sabido construir un presente de progreso y un futuro de esperanza”, aseguró.

Para cerrar con broche de oro, Madero ofreció la presentación de ALEJANDRA GUZMÁN, quien con su “Tour 2020” puso a bailar y a todos los asistentes en Plaza Gobernadores, quienes también disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales.

OSEGUERA cerró a lo grande el carnaval y demostró su liderazgo ante miles de ciudadanos.

ADRIÁN se sacó un diez y no todo es diversión, su trabajo se consolida con trabajo político, social, obra pública y servicios en el municipio, por lo que tiene el aval para su reelección.

Y no pasa desapercibido el reciente dictamen de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación que avala que el Gobierno Municipal de Reynosa realizó una gestión adecuada de los recursos de Participaciones Federales en la Cuenta Pública 2018 al no detectar irregularidades y encontrar solvencia en las acciones del municipio.

El órgano técnico en su dictamen destaca que se determinaron 9 resultados, de los cuáles 6 no se detectaron irregularidades, y 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada.

“El Municipio de Reynosa, Tamaulipas, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos Participaciones Federales a Municipios 2018”, establece la ASF en la elaboración definitiva de su informe.

La alcaldesa MAKI ORTIZ se quita una piedra más en su camino.

