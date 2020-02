Columnas: El Kiosko Los nuevos partidos que lograrán su registro

Media docena de partidos políticos podrían obtener su registro, según la información preliminar manejada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Precisamente hoy, 26 de febrero, es el último día para que las organizaciones que aspiran a convertirse en partido político realicen su asamblea nacional constitutiva y el próximo viernes vence el plazo para presentar su registro formal ante la autoridad electoral.

Las 6 agrupaciones que podrían incorporarse al sistema de partidos son Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática (mejor conocida como México Libre) y Fundación Alternativa.

Dos de estas organizaciones tratan de recobrar el registro con nuevos nombres: Grupo Social Promotor de México es la virtual resurrección del Partido Nueva Alianza (PANAL); y Encuentro Solidario, que no es otra cosa que el Partido Encuentro Social (PES).

En ese contexto, Grupo Social Promotor de México tiene una relación directa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo secretario general es Alfonso Cepeda Salas, quien llegó a la dirigencia en noviembre de 2018… de la mano del gobierno federal de la Cuarta Transformación.

El ascenso de Alfonso Cepeda Salas provocó una gran molestia en Elba Esther Gordillo, quien creía que tras su liberación recobraría, con la ayuda de la 4T, el poder y el control del SNTE, cosa que no sucedió. La maestra esperaba una recompensa al respaldo que dio con sus Redes Sociales Progresistas a Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial. Sin embargo, el único pago que recibió fue salir de prisión, algo nada despreciable, pero insuficiente para ella.

Elba Esther también está a punto de tener su propio partido político: Redes Sociales Progresistas, una organización que gira en torno a profesores jubilados o que están en contra de la dirigencia del SNTE.

Aunque se escribe mucho del partido de Elba Esther Gordillo, de acuerdo con información del INE la primera organización en rebasar el número mínimo de asambleas distritales (200) y la cantidad de afiliados (233 mil 946 militantes) fue el Grupo Social Promotor de México.

Confrontados abiertamente por la ambición e interés de sus líderes, Grupo Social Promotor de México y Redes Sociales Progresistas serán partidos magisteriales con escasa conexión con los grupos de la sociedad civil y, complacientes con el poder, rendirán culto a Andrés Manuel López Obrador a fin de obtener prebendas en el futuro.

Lo mismo sucederá con Fuerza Social por México, agrupación perfilada para alcanzar su registro como partido político bajo la batuta del senador Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Esta organización tiene el sello lopezobradorista.

Eso quedó confirmado con la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al Décimo Congreso Nacional Ordinario de la CATEM realizado el pasado 17 de febrero en la Arena Ciudad de México. Algunos analistas comentan que Fuerza Social por México sería el partido al que se sumaría AMLO en caso de cumplir su advertencia de abandonar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido envuelto en múltiples pleitos internos.

Grupo Social por México, donde también es visible la mano del senador Ricardo Monreal, tiene prácticamente en la bolsa su registro como nuevo partido político: realizó 289 asambleas distritales y cuenta con 408 mil afiliados.

De Encuentro Solidario poco se puede decir: se trata del mismo PES, pero revolcado. Si bien se mantuvo como una especie de partido parlamentario, al contar con una bancada de casi 30 diputados federales en el Congreso de San Lázaro, su principal reto en la elección de 2021 será sobrevivir: alcanzar el 3 por ciento de la votación total.

Será una meta muy difícil para Encuentro Solidario porque, de acuerdo al reglamento electoral, los nuevos partidos políticos NO pueden hacer alianzas en su primera incursión en las urnas. Por tanto, no habrá Morena que le ayude. Claro, seguramente contará con el apoyo del gobierno de Morelos y de su futbolista ‘estrella’, perdón, gobernador, Cuauhtémoc Blanco para inflar lo más posible la votación del antiguo PES.

Este punto es fundamental para entender uno de los escenarios factibles del próximo año en que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán 15 gubernaturas: todas estas organizaciones (Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario) aportaron votos a la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, encabezada por Morena, en el proceso electoral de 2018.

Esta vez no será así: en 2021 estas organizaciones, ya constituidas como nuevos partidos políticos y que participarán con el impedimento de establecer alianzas o coaliciones, le van a quitar votos a Morena. Mucho ojo con este tema.

Cierto, una vez que conserven su registro -si alcanzan el tres por ciento de la votación total-, sus diputados federales seguramente apoyarán las iniciativas lopezobradoristas, pero en términos porcentuales es muy posible que el Movimiento de Regeneración Nacional sufrirá una merma en su votación.

Tal vez para compensar ese pronóstico a la baja de Morena es que se concedieron todas las facilidades para que Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocido como México Libre, encabezado por el matrimonio de Felipe Calderón y Margarita Zavala, se encuentre a punto de conseguir su registro como partido político. ¿El objetivo? Quitarle votos al PAN. Esa es la intención desde Palacio Nacional.

Fundación Alternativa, finalmente, es un partido dirigido por el ex priista César Augusto Santiago, quien fuera operador político de Roberto Madrazo. Es una escisión del priismo. Ya tiene más de 20 años como Agrupación Política Nacional (precisamente desde la época en que el ex gobernador tabasqueño aspiró a ser candidato a la presidencia de la república por primera vez). Apenas superó el número de asambleas distritales al realizar 208.

Esos serán los nuevos partidos políticos, claro, si el INE les entrega el dictamen favorable en junio. Como se observa, la mayoría de estas nuevas agrupaciones girarán, por conveniencia e interés, en torno a la Cuarta Transformación, situación que confirmará el ‘gatopardismo’ de la mediocre política mexicana.

Y PARA CERRAR…

¿Será cierto que hoy serán convocados por el comité estatal del PRI los liderazgos, grupos y sectores que se disputan el partido en Altamira? ¿Alcanzarán un acuerdo? ¿O todo seguirá igual para irse a elección?

Mientras, tras ‘hacerla de tos’, Edgar Vargas y Jaime Martínez recibieron su constancia de pago de cuotas partidistas. Por su parte, Toño Márquez, respaldado por ‘El Cacho’ Toral y por Griselda Carrillo, confía en ganar y llegar a la dirigencia local tricolor.