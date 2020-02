Columnas: Polvo del camino Ya en serio, ¿nadie escapará?

En la entrevista mañanera de este martes, AMLO denunció el saqueo de que fue objeto el ISSSTE, durante los gobiernos neoliberales, sea más o menos desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Seguro que tal afirmación tiene como base, los datos proporcionados por el actual director, Luis Antonio Ramírez Pineda, del que luego diremos de quien resultó pariente.

Siendo como dice que fue, y aun cuando el presidente no mencionó cifras, las autoridades respectivas tienen el deber de actuar en consecuencia, sea investigar cuando menos, a los titulares de los tres sexenios anteriores.

Por supuesto y durante mucho tiempo, ahí se mezclaron priistas y panistas que en su momento encontraron refugio y en muchos casos, jugosas becas que garantizaron su vigencia política.

De tiempos pretéritos, hablemos de Rómulo Sánchez Mireles, Edgar Robledo Santiago, Carlos Jonguitud Barrios, (víctima como sabéis, del golpe de estado en el SNTE por parte de Elba Esther Gordillo, patrocinado por CSG); Carlos Sansores Pérez (padre de Layda, la polémica alcaldesa de Álvaro Obregón de la CDMX, que ha sido senadora y diputada federal por la Izquierda).

Esta Layda que el próximo año intentará por cuarta ocasión convertirse en gobernadora de Campeche, con todo y que sus paisanos no la quieren. Allá MORENA la tiene ganada, con cualquier candidato (a), siempre y cuando no sea la enjundiosa dama, según señalan las encuestas.

Mencionábamos algunos ex directores del ISSSTE, sigamos: Emilio Lozoya Thalman, el atormentado padre del ex titular de PEMEX ahora en problemas por las razones conocidas; Gonzalo Martínez Corbalá, el dignísimo embajador de México durante el gobierno chileno encabezado por Salvador Allende, cuya valentía salvó a innumerables intelectuales y políticos de la rabia asesina de Pinochet.

También dirigieron el ISSSTE: Socorro Díaz Palacios, la última del PRI antes de “la docena trágica” panista, quien cedió el paso a Benjamín González Roaro, mismo que lo ejerció los seis años del foxismo.

Ya con Felipe Calderón vendrían: Miguel Ángel Yunes Linares, Jesús Villalobos López y Sergio Hidalgo Monroy.

En turno, Enrique Peña Nieto, nombró a: Sebastián Lerdo de Tejada, Luis Antonio Godina, José Reyes Baeza Terrazas y Florentino Castro López.

Ya en los tiempos de la Transformación, AMLO nombró a Luis Antonio Ramírez Pineda.

Aquí es a donde el escribidor quería llegar y es que este joven educado en el ITAM y en Londres, (donde obtuvo una maestría en Planeación Política), es hijo de uno de los íconos del priismo cuaternario, nada menos que de Heladio Ramírez López, tres veces senador, diputado federal, gobernador de Oaxaca y líder de la CNC, cuyo sucesor en este cargo lo fuera el tamaulipeco Cruz López Aguilar.

Y fue gracias a Heladio que el originario del ejido “Lucio Blanco” de Camargo Tamaulipas, logró colmar sus aspiraciones políticas.

Justo cuando éramos amigos (lo fuimos desde que en el 65 llegó a la capital del estado a estudiar la prepa, siendo compañero entre otros, de Héctor “el negro” Domínguez, líder auténtico del movimiento de autonomía en la UAT, de Rubén Treviño Castillo, quien fuera su segundo de a bordo en la mayoría de los cargos ejercidos en la CDMX y al que, antes de dejar el puesto de Procurador Agrario, alcanzó a promover como titular del Tribunal Unitario Agrario con sede en Huajaupan de León en Oaxaca.

A Rubencillo le fue bien.

El asunto es que cuando Cruz y el que escribe éramos amigos, me contó que Heladio Ramírez fue su gran impulsor en la CNC, rescatándolo de una obscura cartera de comercialización para llevarlo a la secretaría general y después convertirlo en presidente de la organización, es decir, de su sucesor, pese a la oposición de sectores de algunos estados que no aceptaban la imposición de un técnico como cabeza del agrarismo cenecista.

No creo que importe mucho, pero tal vez usted preguntará: “¿cuándo y porqué dejaron de ser amigos?”. Se lo diré a toro pasado.

Es que Cruz al convertirse en Procurador Agrario (lo fue todo el sexenio de Peña Nieto), echó tierra sobre algunos que le recordábamos su pasado, retornando a su calidad de burócrata empedernido fortalecido por el poder. En este sentido, Cruz cuenta con impresionante curriculum al servicio del gobierno federal.

Es un paisano inteligente y profundamente honesto, de eso no hay duda, aunque un poco olvidadizo, pa´no llamarlo ingrato o mal agradecido. Y no con el escribidor, que conste.

Lo anterior no obsta para ser considerado uno de los mejores técnicos de Latinoamérica en el área de irrigación, siendo incluso, investigador y maestro de tiempo completo en la materia, en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo (ahora universidad), de donde es egresado.

Solo agrego que siendo Procurador Agrario, algún tiempo tuvo como jefa a Rosario Robles Berlanga…mire nada más.

Sea como fuere, el columnista sigue deseando lo mejor a Cruz López Aguilar. Sobre todo en cuestiones de salud que dicen, no son las más óptimas.

Volviendo al saqueo en el ISSSTE denunciado por AMLO, habrá que ver si el Fiscal Alejandro Gertz Manero decide actuar, cuando al parecer, como dicen los rancheros, “ya tiene los pelos de la burra en la mano”, sean las pruebas necesarias, no se vaya a mal interpretar.

¿SIN ESCAPATORIA?

Ricardo Monreal Ávila, el bravucón líder de la mayoría en el senado, dice y asegura que en esta lucha contra la corrupción “nadie escapará, así se trate de Enrique Peña Nieto”.

Y que López Obrador, “llegará hasta los niveles a donde deba hacerlo, sin cortapisas ni excepción en la aplicación de la ley, porque no es de los que negocian impunidades”.

En verdad quisiéramos verlo, pues por la información conocida y por conocer, no queda otra opción que atraparlos, así se escondan en el rincón más apartado del planeta.

Ir por los responsables del desastre nacional, a donde quiera que se encuentren porque no deben andar sonriendo y disfrutando por el mundo, como si se burlaran de lo realizado contra los mexicas.

En el caso concreto del ISSSTE, nos gustaría preguntar, ¿hasta dónde su titular, sea el hijo de Heladio Ramírez López, estaría dispuesto a colaborar cuando se deba enjuiciar a alguno de los compañeros de partido y amigos de su padre?.

“Nomás es pregunta”, como dijo aquel.

SUCEDE QUE

Ya sabréis del anuncio del INE respecto de que podría incorporar hasta seis nuevos partidos.

Junto al columnista, usted dirá, “¡ya ni hode!”. Y estaría en lo cierto, porque después de tantas desgracias habrá que seguir manteniendo a vagos sin oficio ni beneficio, metidos a políticos que buscan fortuna ipso facto y sin excusa ni pretexto, como aquellos que usan antifaz o uniformes pa´ robar sin mirar a quien. Dicho sea con todo respeto, “no se vayan a ofender”.

Entre los probables nuevos partidos figuran los organizados por Margarita Zavala, Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo.

Y luego no quieren que uno se encabrone.

Y hasta la próxima.