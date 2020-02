Así se puede contener un posible brote de coronavirus en México El coronavirus es muy parecido a la influenza en términos de los síntomas que provoca, explicó Cristóbal Cháidez, doctor en Microbiología por la Universidad de Arizona.

MÉXICO.- Médicos sinaloenses especialistas en infectología, epidemiología, salud pública y microbiología coinciden en que la prevención con buenas prácticas de higiene, aunada a las enseñanzas que nos dejó la influenza AH1N1 en el 2009, será la clave para protegernos cuando el nuevo coronavirus llegue a Sinaloa, panorama que —prevén— es cuestión de tiempo para que se presente en territorio nacional.

Hace tres días, la Organización Mundial de la Salud exhortó a prepararnos para una potencial pandemia en relación con el Covid-19, que hoy es epidemia.

El coronavirus es muy parecido a la influenza en términos de los síntomas que provoca, explicó Cristóbal Cháidez, doctor en Microbiología por la Universidad de Arizona.

Normalmente, este virus, en versiones anteriores, es responsable de causar infecciones en animales; sin embargo, muchos de estos virus pueden transmitirse a los humanos debido a la gran convivencia que tenemos con ellos: «Cuando se da la transmisión de humano a humano, es cuando se genera un problema de salud pública, que es lo que está pasando en este momento», dijo.

Añadió que esta es la situación que en este momento se vive en China, específicamente en Wuhan, la zona cero de este brote. Actualmente, el virus está focalizado en su mayoría en el país asiático, pero, al estarse presentando casos en otros 28 países, hasta el momento, es lo que motivó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararlo como emergencia internacional.

Transición y descontrol en salud

El especialista explicó que una pandemia se identifica como tal cuando una infección viral se transmite de manera consistente en todos los continentes del mundo en varios países, y añadió que, cuando se presentan las pandemias, muy pocos países están preparados para contener el avance significativo de una infección, y que es de conocimiento general que en este aspecto China como país tiene un sistema económico muy consolidado con un buen sistema de salud. Con estas consideraciones, la OMS declara la emergencia, ya que cuando esta infección llegue a países con sistemas de salud no bien estructurados, esto será un grave problema.

«México no es que tenga un sistema muy deficiente, pero tampoco lo tiene muy consolidado, y con estos cambios que se están dando por el Gobierno federal digamos que estamos en una etapa de transición de cambiar del sistema que teníamos del Seguro Popular al Insabi».

El investigador comentó que en esta transición se ha visto descontrol, a pesar de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha establecido que se tienen los recursos para ello. En opinión de Cháidez, no se ha aterrizado aún de manera coordinada en los estados, y afirma que eso es lo que preocupa al sector de la salud, que se presente el brote y no pueda ser contenido, es el grave problema que se avecina, subrayó.

Buenas prácticas higiénicas

Es posible prevenir el coronavirus de la misma manera que con todas las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, «la influenza estacional ocurre en todas partes del mundo, y anualmente causa más de mil millones de infecciones, y, de acuerdo a datos de la OMS, 700 mil personas mueren cada año», expuso. Hizo hincapié en que esta es la principal razón por la cual la prevención es algo que debemos trabajar constantemente, y no únicamente ante el caso del coronavirus. Admitió que la influenza es un problema muy fuerte, y que desafortunadamente la manera en que se transmite la información del Gobierno a la población no es la más adecuada.

El especialista en microbiología subrayó que como población no estamos tomando las medidas básicas, como atender el programa de vacunación: «La prevención es la capacitación de manera dirigida, en buenas prácticas higiénicas, a eso nos vamos a enfrentar. Aún no ha habido un caso en México, pero el coronavirus va a llegar, va a estar aquí, y es cuando vamos a tener el problema», enfatizó.

Preparación del sector salubridad

En cuanto a la preparación que existe en Sinaloa en caso de un brote de Covid-19, el médico epidemiólogo Adolfo Entzana Galindo enfatizó que México y Sinaloa cuentan con un buen sistema de vigilancia epidemiológica que ayudan a captar e identificar los padecimientos que ocurren por temporadas: «Nosotros como epidemiólogos nos encargamos de registrar los padecimientos que se van presentando en un sistema de vigilancia epidemiológica que es de interés mundial».

Añadió que, ante las bajas temperaturas que se presentaron este mes en Sinaloa, incrementaron las infecciones de vías respiratorias altas y bajas, pero aclaró que la mayoría de los casos son virales y se autolimitan, tienen un periodo determinado de duración y no hay necesidad de automedicarse o tomar antibióticos, ya que estos no matan los virus, son para matar bacterias muy bien identificadas, y cuando se toman sin necesidad solo generan resistencia.

El doctor Entzana dijo que tanto en el Hospital General como en el Hospital Civil de Culiacán, donde labora, se han estado registrando un promedio de entre cincuenta y setenta casos de enfermedades de tipo respiratorio a la semana durante este mes, y subrayó que las personas que se deben cuidar con mayor razón son principalmente algunas con comorbilidades, con diabetes, hipertensión, obesidad o algún problema crónico que no esté bien controlado, ya que siempre serán más propensos a complicaciones.

México ya cuenta con experiencia

Sobre la posibilidad de contagios por coronavirus en nuestro país, el experto en epidemiología y salud pública Entzana Galindo comentó que México no está exento de tener algunos casos, porque estamos en un mundo globalizado, donde la mayoría o mucha gente está viajando: «Las personas hoy están aquí, y pasado mañana en cualquier otro país, por lo tanto estamos en posibilidad de que se introduzca un caso; lo importante es detectarlo a tiempo».

Subrayó que aquí en México no existe ningún caso confirmado, y no es un virus autóctono.

Hay muchos tipos de coronavirus que producen desde una gripa hasta neumonías graves, dijo: «Aquí, en México, a nivel América Latina, se cuenta con uno de los mejores sistemas de vigilancia epidemiológica. Se ha trabajado bastante, es un sistema integral que permite prevenir casos de este tipo», afirmó el epidemiólogo.

«Yo creo que lo que está viviendo China en este momento es lo que nosotros vivimos en México en 2009, eso nos permite como país tener cierta ventaja en momentos de preparación, de atención. A final de cuentas, se transmite igual que la influenza, y no hay medicamento específico para él. Las medidas que tomamos para la influenza sirven para prevenir también el contagio del coronavirus», afirmó.

No caer en pánico por Covid-19

Es importante estar atentos a no caer en el pánico, incluso el microbiólogo Cháidez señala que las redes sociales son espacios que causan mucha histeria en materia de salud, porque no se sabe si toda la información compartida es verídica, por lo tanto —indica— es importante acercarse a fuentes confiables, como medios de comunicación responsables, las instituciones oficiales del Gobierno federal, la Secretaría de Salud y la OMS para verificar lo que está sucediendo.

El médico infectólogo Adrián Flores explicó que si bien el coronavirus se conoce desde hace muchos años, no se había presentado un tipo de coronavirus con la capacidad de transmitirse de humano a humano, solo de los animales a los humanos, y muy escasamente, pero ahora con esta nueva capacidad se generan brotes y epidemias importantes.

Dijo el especialista en infectología que debido a que no afectaba normalmente a los humanos se desconocen muchas cosas directamente de manejo del virus, pero considera que seguramente se aprenderán a corto plazo. Para dimensionar el problema en cuestión de posibles contagios, Adrián Flores pidió no olvidar que en China hay alrededor de 1500 millones de habitantes, y en nuestro país somos alrededor de 100 millones: «Hay que guardar las proporciones en cuanto al posible impacto», advirtió.

Además, dijo que el Covid-19 es una enfermedad respiratoria provocada por un virus que generalmente es transmitido por ciertos animales, como camellos, cabras, gatos, y murciélagos: «Existen ciertas especulaciones sobre algunas costumbres alimenticias en China, pero aún se ignora cómo adquirió la capacidad de transmitirse de humano a humano», añadió.

El infectólogo comentó que en México ha habido casos sospechosos, pero todos han sido descartados: «Sabemos que ya se están preparando los servicios de salud tanto de la SSA, IMSS, Issste, y a nivel privado, para estar preparados para esto, aprendimos muchos sobre influenza en 2009, y mucho de esto nos está sirviendo en esto», insistió.

Medidas preventivas

Adrián Flores hizo hincapié en que se deben tomar medidas de prevención. En caso de ver a una persona con síntomas visibles de gripe o catarro, tratar de alejarse, si está en un lugar público, un metro de distancia para evitar el contagio por tos o estornudos. Otra medida importante es la de toser sobre el hueco del codo, no saludar de mano en estas épocas ni de beso, aunque agregó que realmente el contagio más peligroso es con las superficies, e hizo un llamado a tomar precauciones de limpieza.

Emergencia internacional y posible pandemia por Covid-19

El jueves 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencias convocado por el director general de la OMS se reunió para tratar sobre el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en la República Popular China y los casos exportados a otros países. Se espera que se declaren más casos exportados en otros países. Por tanto, todos deben estar preparados para adoptar medidas de contención, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación del 2019-nCoV, y para proporcionar a la OMS todos los datos pertinentes [fuente Organización Mundial de la Salud].

El pasado lunes 24 de febrero se informó por medio del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es probable que la actual epidemia de Covid-19, causada por el coronavirus de Wuhan, se convierta en algo mayor, y pidió prepararse para una inminente pandemia. Se declara pandemia cuando una enfermedad infecciosa tiene casos de contagio en todos los continentes del mundo.

CON INFORMACIÓN DEL PERIÓDICO EL DEBATE