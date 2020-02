Columnas: Café Expreso Expreso: 25 años después

Cuántas cosas han pasado en los últimos 25 años. Cambió el mundo, nuestra realidad se transformó de forma tan acelerada que seguirle el paso no ha sido sencillo.

Hoy EXPRESO llega al cuarto de siglo de existencia. Fortalecidos, pero conscientes de los retos que vienen, encaramos desde hace una década un proceso de transición que hoy nos ha posicionado como el grupo editorial más importante del estado.

Nuestro impreso es el de mayor circulación, y nuestras plataformas digitales ostentan un liderazgo indiscutible.

Con casi un millón de visitas mensuales a nuestro portal web, un alcance de 5 millones de usuarios en Facebook, y más “likes” e interacciones orgánicas que ningún otro medio estatal, Expreso-La Razón cosecha hoy el esfuerzo cotidiano de un equipo que trabaja con pasión y rigor profesional, y sobre todo, recibe la recompensa más importante a la que se puede aspirar en esta industria: la fidelidad y la preferencia de nuestros lectores.

Huelga decir que en estos 25 años, cambió para siempre la forma de hacer periodismo: las nuevas tecnologías sepultaron el viejo modelo de la información.

Lo que no cambió ni un ápice, es la entrega de nuestros reporteros, editores, voceadores, prensistas. Tampoco disminuyó, ni en los tiempos más difíciles, la pasión de nuestro personal administrativo, de intendencia, nuestros publicistas.

Gracias a esa entereza, estuvimos ahí para contarte las graves crisis políticas del país.

Y también narramos como pudimos -porque también la padecimos- la ola de violencia que se ensañó con Tamaulipas y que aún hoy lastima a la sociedad entera.

Ni cobardes atentados, ni oscuras amenazas han frenado a esta maquinaria periodística, impulsada siempre por la voluntad de contar sin cortapisas lo que pasa a nuestro alrededor.

En ese azaroso camino, movidos por la adrenalina pero también por los más básicos instintos de supervivencia, cometimos errores desde luego.

Pero también nos enorgullece presumir que contribuimos a la transformación de nuestras comunidades y nos reinventamos a marchas forzadas.

Así crecimos. Nos convertimos en el periódico que más se lee, la plataforma multimedia con más alcance.

Pero sin tiempo para las contemplaciones, avanzamos con rumbo fijo: trabajamos más que nadie hacemos el periodismo que nos gusta, a nuestra manera, e informamos mejor que nadie.

Por eso, nos atrevemos a celebrar estos 25 años de existencia.

Y como desde el primer día, en que EXPRESO llegó a tus manos, no se nos ocurre una mejor manera que decir GRACIAS.