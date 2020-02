Columnas: Confesionario Huérfanos del PRI…

La descomposición del PRI en Tamaulipas parece no terminar, cada vez son menos los militantes de ese partido y muchos menos los cuadros dirigentes, pero eso si, los pleitos y acusaciones entre esos poquitos son interminables.

Así es mis queridos boes, para el dirigente estatal tricolor (porque líder es otra cosa) Edgar Melhem no ha sido fácil asentarse en la presidencia del instituto y mucho, pero mucho menos operar la renovación de las dirigencias municipales.

A Edgar Melhem, del Bravo al Pánuco lo acusan de querer imponer candidatos a los comités municipales, de no reconocer a figuras importantes en los municipios y hasta de provocar el alejamiento de los ciudadanos del PRI.

Hay pleito en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Tampico, Madero y Altamira y él pueblos circunvecinos.

Acusan imposición, ni más ni menos que quienes fueron impuestos, porque no hay ningún dirigente municipal que hoy en el PRI pueda presumir de haberse ganado el cargo por su evidente liderazgo, todos llegaron por el compadrazgo de la anterior dirigencia o hasta porque no había más.

Hasta risas arrancó, por ejemplo, que la semana pasada los dirigentes del PRI de los municipios que forman la zona zona conurbada salieran a dar una rueda de prensa para informar que renunciaban al cargo, por el intento de imposición desde la dirigencia estatal.

Por favor, Héctor Manuel ‘Manolo’ Castillo qué liderazgo tuvo en el PRI de Altamira, peor Soel Cruz Leos en Madero o el cuasi regio Carlos De los Reyes en Tampico.

¿Cuál de ellos logró mover las masas para que el tricolor siquiera diera una pelea medianamente honrosa el año pasado en las elecciones donde fueron barridos?, exacto ninguno.

El asunto es que por las mismas andan los demás priistas encanijados en el resto de Tamaulipas, no hay uno solo de ellos al que el PRI le tenga que agradecer casi nada y mucho menos lamentará que dejen por anticipado la dirigencia.

Pero buscando el fondo del conflicto interno del PRI de Tamaulipas, hay que retroceder hasta el 2016, cuando perdieron la gubernatura y la mayoría de las alcaldías, además del Congreso a manos del ‘tsunami azul’ que encabezó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy gobernador.

Y partiendo de ahí, lo que vemos es un puñado de priistas de mediana estatura ‘huérfanos’ ante el repliegue, ausencia o traición de los que eran los peses gordos, los dueños de las estructuras, los financieros de la operación política.

Al PRI de Melhem le hacen falta: Eugenio Hernández, Egidio Torre, Oscar Almaraz, Ricardo Gamundi, Toño Martínez y uno que otro que se me escapa.

Estos eran los que aceitaban la maquinaria, no con dinero de sus cuentas bancarias por supuesto, lo que les permitía imponer la disciplina que hoy Edgar pobre de presupuesto y ahorrativo cuál personaje regiomontano de película, no puede implantar, porque el que paga manda y el de Río Bravo entonces ni paga, ni manda.

Hoy, insisto, los pocos priistas que siguen en la lista de militantes no ven en la dirigencia estatal el poder de convencimiento, porque antes esté se ganaba con posiciones en la estructura de gobierno o en los municipios y claro con lana, por lo que si aún son tricolores es porque los del PAN o los de MORENA no les han ofrecido una chamba, porque cuando así sea, tirarán la camiseta para pintarse de azul o marrón.

El riesgo para el PRI de Tamaulipas, es que si no logran reconocer las condiciones críticas en que se encuentran y la complejidad para ellos de la elección que viene en el 2021, es que ni de comparsa para el blanquiazul o los morenos sirva y hasta pierda el registro.

Empinados por MORENA…

El pleito en MORENA no es menor, pese a que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de Alfonso Ramírez Cuellar y su nombramiento como presidente nacional de dicho partido, Yeidckol Polevnsky advirtió que las batallas continuarán.

Y es que la secretaria general de MORENA acusó a su propio partido y hasta al presidente López Obrador de ‘empinar’ a los magistrados del tribunal para que fallaran en su contra.

“¿Que si hay mano negra? Pues sí, seguramente, hay una mano negra que ha estado amenazando a los magistrados de reducirles el periodo y que tenga interés en seguir manipulando para tener postrados a los magistrados a sus pies.

“El evento (del 26 de enero) es ilegal, vieron todo el desaseo que hubo en ese evento, absolutamente obvio; no sé cómo hayan amenazado a los magistrados, porque sé que Ricardo Monreal los ha amenazado, no sé quién más, porque también han llegado a decirles que van de parte del Presidente (López Obrador) y hacen todo tipo de ilegalidades”, dijo en rueda de prensa” dijo

“No lo sé (quiénes más los presionaron), pero lo voy a saber, porque voy a investigar absolutamente, primero hay que saber quién es quién y qué hace cada quién, porque me parece aberrante empinar a los magistrados a votar algo a todas luces ilegal, deja mucho que desear”. Hay pelea para rato pues. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong