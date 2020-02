Sociedad y comunidad internacional deben presionar para buscar a desaparecidos: Familia LeBaron Llegaron a Tampico esta mañana para buscar a desaparecidos junto con colectivos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Adrián LeBaron y su sobrino Bryan Lebaron llegaron esta mañana a Tampico para participar en la búsqueda de personas desaparecidas en municipios de Tamaulipas como ciudad Mante y González y afirmaron que ningún político va apoyar a las familias de los desaparecidos, si no los presiona la sociedad y la comunidad internacional.

Los activistas fueron invitados por los integrantes de los colectivos Malinaly Red, Siempre Vivos y Voz y Dignidad por los Nuestros para participar en estas labores de búsqueda.

“Yo tengo primos y tíos y desaparecidos en Chihuahua, esto es casi sanar mi corazón de también yo hacer esto por alguien más” dijo Adrián LeBaron el hombre que el 19 de noviembre del año pasado le asesinaron y calcinaron a su hija y a sus cuatro nietos.

Mientras que su sobrino Brian LeBaron, dijo que es una tortura la que viven diariamente las víctimas de quienes tienen seres queridos desaparecidos desde hace 20 o 30 años con los cuales ha platicado.

“Acabo de ver un reporte en el The New York Times donde en el 2019 había 9000 desaparecidos y está peor que nunca la situación, tenemos que buscar el cambio y tenemos que buscar como apoyar a estas familias” dijo.

Reveló que Julián LeBaron también quería estar en Tampico pero no pudo venir debido a que lo están amenazando fuertemente y tuvo que tomar un tiempo para cuidar de él y su familia.

“Lo que tengo más claro que nunca, es que ningún político va hacer nada para ayudar a las familias si nosotros no los presionamos y si no hay presión internacional, porque a ellos nada más les importa su puesto y su dinero y si nosotros no exigimos este cambio no va a cambiar y la responsabilidad cae sobre nosotros” explicó.

Entrevistados a su llegada al aeropuerto internacional de Tampico unos minutos después de las siete de la mañana, los ahora activistas señalaron que es necesario salir a las calles y no descartó encabezar marchas en Tamaulipas.

“ Si Tamaulipas se organiza nosotros queremos estar con ellos, es muy importante que ustedes se organicen yo tengo familia aquí en Tamaulipas, mi esposa y sus hermanas” dijo.

Adrián LeBaron señaló que en el caso de su hija y de sus nietos que fueron asesinados y calcinados, lograron recoger parte de sus restos pero en el caso de los desaparecidos están en lo abstracto, en el limbo y no se sabe dónde están, lo cual es una situación peor.

“ Nosotros todavía pudimos recoger algunos huesos y cenizas y los pudimos enterrar, pero mi consuegro dijo “nunca pensé que podría extrañar yo tanto un cuerpo para al menos maquillarlos y darles un beso y despedirlos”.

En una entrevista que duró un poco más de 10 minutos Bryan LeBaron sostuvo: “Tenemos que exigir al gobierno que haga su trabajo y por eso estamos aquí” .

También consideraron que debe aumentarse al doble el número de elementos de la Guardia Nacional para atender este tipo de problemas de inseguridad.

“La situación se está poniendo cada vez peor, tenemos 9000 desaparecidos, los homicidios están aumentando, ahora están los feminicidios y los infanticidios; nosotros tenemos que despertarnos y exigir el cambio y si no lo hacemos nosotros, lo va a empezar a exigir la comunidad internacional y van a dejar de visitar nuestras ciudades” indicó.

Asimismo señalaron que en su caso, el embajador de los Estados Unidos en México, les aseguró que no habrá impunidad ya que sus familiares también tienen la ciudadanía de los Estados Unidos, por lo que el FBI está apoyando a los 17 acribillados de Sonora.

“En México hay un 98% de impunidad y por lo menos en este caso el FBI está apoyando pero el FBI no puede con todo pues ya no puede con todo”.

Señaló que las movilizaciones de la sociedad son clave para demostrarle al gobierno que están cansados de que solo les pidan paciencia para proteger su vida.

“Todo mexicano que se encuentra inconforme con el estilo de vida que estamos viviendo tiene que salir a la calle y si no lo están haciendo están dando su bendición a que sigan las cosas como están y todos y cada uno como mexicanos tenemos esa responsabilidad” refirieron.

Los LeBaron confiaron en que en esta búsqueda, puedan encontrar restos de algunas de las personas desaparecidas.

admitieron que tienen miedo sin embargo señalaron que este mismo miedo es el que los está haciendo salir y hacer algo para hacer un cambio en México.

“ No es un miedo que nos acobarda, es un miedo que nos envalentona” refirió.

Los activistas mostraron su apoyo al Paro Nacional de Mujeres convocados para el día 9 de marzo y señalaron que si realmente se unen, van a cambiar a este país.

Los colectivos que los invitaron a Tamaulipas fueron “Siempre vivos de Chilapa”que encabeza José Díaz Navarro.

Asimismo el colectivo Malinali Red que encabeza Graciela Pérez Rodríguez y “Voz y dignidad por los nuestros” del estado de San Luis Potosí.

El ataque a la familia LeBarón de religión mormona, ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando asesinaron a un grupo de 9 personas, mujeres y menores de edad en la comunidad de La Mora municipio de Bavispe en Sonora