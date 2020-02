VIDEO: Mujer ‘lleva’ a sus hijos a la escuela, pero los olvida en casa

ESTADOS UNIDOS.- El video de una madre, que conduce hasta la escuela de sus hijos para llevarlos a clase y para su sorpresa descubre que estos no subieron al automóvil, se ha vuelto viral en la Red.

En las imágenes, que ya han sido reproducidas más de 4 millones de veces, se aprecia el momento en que la mujer se percata de su descuido y reacciona riendo a carcajadas.

«¡No están en el auto, he manejado hasta la escuela sin los chicos!», exclama la mujer sin poder contener la risa y mostrando a la cámara los asientos de atrás vacíos.

«¡Llevé a los chicos a la escuela, pero ni siquiera están en el auto!», continúa la protagonista de la grabación. Y añade: «Tendré que regresar y recogerlos. No lo puedo creer, dejé a los chicos en casa. Parece que hoy estoy medio dormida, ¿dónde están mis hijos?», concluyó.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020