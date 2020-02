Coronavirus no evitará mi contacto con la gente: AMLO Tengamos confianza en las instituciones, “se va a estar informando, no ocultar nada, que se transparente todo y que vayamos todos aprendiendo”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en lo personal no tomará ninguna medida preventiva ante la llegada del coronavirus, por lo que no suspenderá los saludos de mano en sus giras.

“No puedo”, dijo previo a que inicie hoy un recorrido de tres días por Tabasco.

Comentó que hoy, como en 2009, cuando “se exageró” lo de la influenza, visitará Tamulté de las Sabanas, en la zona chontal tabasqueña.

Recordó que en aquel año estuvo allá, a pesar de que prohibieron reuniones, pero “a mí me tocaba ir de gira porque le teníamos que pedalear, sino no se podía. Era de trabajar todos los días, informando, orientando, como predicadores, como demócratas, en todas las plazas públicas. Me criticaron porque hubo un acto en la plaza”.

Pero “hoy voy a Tamulté, a la una, y en la tarde a Nacajuca. Mañana voy a la región Chontal de Centla a Quintín Araúz y por la tarde estaré en Vicente Guerrero”.

Además, el domingo por la tarde acudirá a San Carlos, Macuspana, como parte de sus recorridos por todos los pueblos originarios de México.

–¿No cambiará nada? –se le preguntó.

-No, no, no, va a ser lo mismo.

Pidió tomar en cuenta que “si no hay descuido ante cualquier enfermedad”, si se tiene atención médica y medicinas, “la gente sale adelante. La medicina ha avanzado mucho”, afirmó. Resaltó que tras la pronta atención que recibió cuando se infartó, “aquí estoy”.

Tengamos confianza en las instituciones, “se va a estar informando, no ocultar nada, que se transparente todo y que vayamos todos aprendiendo”.

El Presidente informó que a las 21:00 de hoy, mañana y pasado se presentará el informe general sobre el nuevo coronavirus en Palacio Nacional.

Lo anterior, a pesar de que fueron muy pocos los asistentes a su conferencia de prensa que levantaron la mano, cuando lo sometió a votación.

“Que vengan los especialistas, es un asunto técnico… Lo vamos a hacer aquí porque ya llevamos dos meses informando y no ha tenido efecto suficiente”.

Señaló que se transmitirá el informe en vivo, igual que las mañaneras, para evitar distorsiones.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA