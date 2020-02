Cubrebocas simples no sirven para evitar infecciones respiratorias, señalan autoridades El subsecretario de Salud señaló que debido a la actual fase de entrada del coronavirus, no es necesario que la población use mascarillas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia de prensa que el subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López Gatell ofreció la noche de este viernes 28 de febrero, señaló que no es necesario que la población comience a usar cubrebocas debido a la fase actual del coronavirus en México, además de que dijo, los simples no sirven.

«El cubrebocas simple no sirve para protegernos de infecciones respiratorias (…) no sirven», Hugo López Gatell

Al exponer que el estatus de la enfermedad respiratoria en el país es de «entrada», el funcionario indicó que no hay ninguna situación de riesgo nacional de salud, por lo cual recomendó a la población mantener la prudencia.

En fase actual de coronavirus no es necesario usar cubrebocas

Por ello, refirió que no es necesario u obligatorio que la ciudadanía comience a tomar medidas de prevención tales como el uso de productos de higiene y aislamiento, ya que incluso dijo, algunos de estos no son del todo funcionales.

«No se necesita portar un cubrebocas (…) los cubrebocas se usan de una manera controlada en los centros de salud, además de ser unos específicos, las mascarillas blancas conocidas como n95», Hugo López Gatell

Además, expuso que el grueso de la población no tiene los cuidados adecuados para que los tababocas puedan llegar a ser seguros, por lo cual dijo que no «tiene caso» hacer uso de ellos», ya que es común que luego de cierto tiempo, las mascarillas sean retiradas por calor o porque van a comer

En relación a la utilización de los productos desinfectantes domésticos, el subsecretario indicó que en realidad estos no serían efectivos para eliminar el coronavirus, por lo que pidió que no se hagan compras de pánico.

«Tampoco es necesario hacer compras de pánico de desinfectante (…) no tienen que malgastar el dinero, Hugo López Gatell

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS