Dejan vivo al campeón Correcaminos no supo aprovechar las pocas llegadas de gol que tuvo y sólo pudo conseguir un punto en su visita a los Alebrijes que siguen sin poder levantar el vuelo tras el campeonato obtenido en...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Correcaminos no pudo traerse los tres puntos de Oaxaca pero sí un empate, que dejó el sabor agridulce, ya que Alebrijes de Oaxaca no mostró buen fútbol y por momentos, los de Victoria tuvieron la oportunidad de ponerse al frente en el marcador, pero en esta ocasión no estuvieron certeros de cara al arco.

El cuadro victorense llegaba de una victoria de 6-2 ante los Leones Negros de la UDG, mientras que los locales habían empatado ante la Jaiba Brava por 1-1.

Durante los primeros 20 minutos, Correcaminos fue el amo y señor del encuentro, tenía llegada, la posesión del balón y mostraba mejor fútbol.

La jugada más clara de gol fue para Alberto Morin, que tras un gran pase de Carlos Peña, quedó solo en el área, el goleador no pudo hacer el 1-0, ya que Francisco Canales, atajó bien el tiro que había hecho el atacante.

Tras ello, Alebrijes se acomodó mejor en el terreno de juego y empezó a contrarrestar el volumen de juego que tenían los naranjas, pero sin ser peligrosos en el marco rival.

Así se iban al medio tiempo con paridad de fuerzas, en un partido que fue muy trabado y sin muchas opciones de gol para ambos.

Para la segunda mitad, fue un idéntico a la primera parte; sin un amplío dominador.

Pasaron los minutos y el juego no se le complicó a Correcaminos, a pesar de una expulsión inmerecida para Sebastián Doldán, pero tampoco hizo lo posible por tener más llegadas claras como sí lo hizo en los primeros minutos del primer tiempo.

Con el empate se conformaron y así finalizó el cotejo con el que Correcaminos sumó un punto más y llegó a las 14 unidades para quedarse en el segundo lugar general a tres cuatro puntos de Mineros.

El próximo duelo del Corre será el próximo viernes ante Cimarrones de Sonora y posteriormente recibirán a los Cañeros de Zacatepec.