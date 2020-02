‘Gracias por la corrupción’: Hombre encara a Felipe Calderón en avión Un hombre hizo una serie de reclamos al expresidente Felipe Calderón mientras se encontraban a bordo de un avión y todo quedó registrado en video

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre hizo una serie de reclamos al expresidente Felipe Calderón mientras se encontraban a bordo de un avión y todo quedó registrado en video.

En redes sociales se hizo viral un video en el que aparece el expresidente Felipe Calderón Hinojosa discutiendo con un hombre que lo enfrentó al encontrarse en un avión.

El video muestra como Calderón responde a la persona y tienen una discusión debido a los reclamos que se le hacían al expanista. «Gracias por la corrupción», señalaba el hombre.

La conversación:

Felipe Calderón: «… y además hablándole a la gente con la verdad tu vienes aquí a ofender, a insultar, a…».

Hombre: «No, yo vengo a decir la verdad, porque déjeme decirle, yo soy un excadete del Heroico Colegio Militar y soy muy patriota».

Felipe Calderón: «No, no lo creo, no eres mexicano».

Hombre: «¡Sí! soy más que mexicano… y me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel, no me toque señor presidente y viva el presidente Andrés Manuel López Obrador».

La grabación termina justo en el momento en que se aprecia a Felipe Calderón tabmién sosteniendo su celular para grabar al hombre que lo encaró.

No es la primera vez que le reclaman a Felipe Calderón por la gestión que tuvo como presidente de México, aunque también lo han felicitado como ocurrió en la semana pasada edición de la Fórmula 1 donde le aplaudieron.

Sí hay memoria en México. Qué incómodo debe ser que en cualquier rincón del mundo habrá un mexicano con el derecho a reclamarle a un expresidente por su mal gobierno.

pic.twitter.com/Dpc90VLiPA — Martha Zamarripa (@m_zamarripa) February 29, 2020

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA