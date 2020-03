Piden a comerciantes no saludar a clientes de mano José Luis Loperena González, dirigente del comercio organizado de la capital del estado dijo que todo lo que pinta es que el coronavirus sea aun más riesgo que el influenza H1N1...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Los más de mil 200 comerciantes socios de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Victoria y de todo el estado han sido alertados directamente por la CONCANACO nacional para prevenir el posible contagio del coronavirus, recomendando entre otras cosas evitar saludar a los clientes de mano mantener una higiene constante, lavarse las manos, tener gel de alcohol antibacterial y que el famoso cubre bocas solo usarlo cuando se tenga una enfermedad gripal, pero no sino hay enfermedad alguna.

José Luis Loperena González, dirigente del comercio organizado de la capital del estado dijo que todo lo que pinta es que el coronavirus sea aun más riesgo que el influenza H1N1 lamentablemente es fecha que no tenemos un antivirus como entonces cuando apareció la influenza en el 2009, este el coronavirus es mucho más fácil de contagio, eso más la falta de capacidad de la contención del virus por parte de las autoridades , más la economía que se ve retraída , si se le va a sumando son muchas cosas que si están de preocuparse.

Destaco que el impacto es una cadena que se va haciendo en consecuencia de la psicosis, ahora en febrero la gente no tiene dinero, y no se mueven y entre más quietos estén y menos se activen, el flujo económico se va muriendo, y lo mismo sucede con una psicosis por un brote epidémico, se entra en pánico, entras en reserva , no sales no compras, y eso va generando un problema, económico brutal, por eso la alerta, porque si esta de ponerle mucha atención a lo que viene , de poner cuidado y de que puede haber muchas familias afectadas en cuanto a salud sobre todo las personas de la tercera edad que son los más afectados.

Insistió en que hay que estar muy al pendiente de todo este tema, ya desde CONCANACO nacional se han estado enviando notificaciones que han sido transmitidas a los socios de la cámara con la finalidad de prevenir con el trato con sus clientes con la higiene de sus negocios y de ellos , son actividades de prevenciones y se les están haciendo llevar boletines por medio de la red de contactos que tenemos, son recomendaciones como el evitar saludar con la mano, el tapabocas usarlo cuando se esta infectado no antes, evitar el contacto con la caja, vienen una serie de puntos que están establecidos en el documento.