Doña Irma y su amor a la naturaleza Desde su infancia ha mantenido un vinculo especial con los árboles.

PUEBLO VIEJO, VER. – Desde su infancia la vida de Irma Pérez Hernández ha estado ligada a la naturaleza, con la que ha establecido un vinculo especial a través de los árboles y las plantas, que para ella son sinónimo de vida.

La señora Irma, se hizo viral durante el domingo pasado, esto al conocerse que había celebrado una boda con un árbol en su domicilio de la Congregación Hidalgo en Pueblo Viejo.

Situación por demás singular que llamó la atención de propios y extraños,generando opiniones divididas.

Originaria del municipio de Tempoal, de oficio comerciante, madres de dos hijas, la señora Irma es mujer amante de la naturaleza, la cual refirió que desde pequeña su amor a hacia los árboles fue motivado su gran belleza, por su altura, su sombra y sus frutos.

Dijo que hace 20 años una tía le regaló una mata de Chicozapote y este fue el árbol con el que celebró su boda.

Dio a conocer que cuando sus vecinos conocieron de sus planes, la cuestionaron sorprendidos.

«Estas loca, me dijeron mis vecinas, como no te casas con un hombre, yo les dije no, mi sueño ha sido casarme con un árbol, esa mi manera de amar, cada uno tiene una forma de amar, hasta mis hermanos respetaron mi desición , es lo que siento por la naturaleza»

Dijo que también se ha sentido motivada a escribir poemas a la naturaleza, a las flores, la lluvia y este amor lo está heredando a su pequeña nieta Yaretzi Fernanda de 6 años, para que su mensaje de amor y respeto continúe.