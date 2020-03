‘El día que el pueblo no me quiera me voy a ir a Palenque’: AMLO Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario agregó que tiene el respaldo de la gente, además de que los “conservadores corruptos” no quieren dejar de robar

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su popularidad se mantiene bien, aunque si el pueblo no lo quiere se irá a su finca en Palenque, Chiapas.

“El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque, Chiapas“, aseveró.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario agregó que tiene el respaldo de la gente, además de que los “conservadores corruptos” no quieren dejar de robar.

“Sobre mi popularidad estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando, pero también sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados, no les gusta que sea haya terminado con la condonación de impuestos”, aseguró.

Indicó que hay presidentes que solo tienen el 10 por ciento de popularidad y siguen “nada mas es por el cargo”.

El presidente López Obrador recordó que en el 2022 se someterá a la revocación del mandato, por lo que pidió a los conservadores que le ‘echen ganas’ para destituirlo.

“No vamos a dejar de llevar a cabo los cambios, va a haber reacción (…) porque lo segundo es que ya se estableció la revocación del mandato y en el 22 yo me voy a someter a la revocación del mandato y se le va a preguntar a la gente: ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?’, entonces qué le digo a los conservadores: échenle ganas, ahí la llevan”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL