Crean el «Wuhan Shake», un saludo a prueba de coronavirus

CHINA.- Ante la grave situación que se vive hoy en día en algunas partes del mundo por el coronavirus, expertos recomiendan evitar los tradicionales saludos de mano o besos, es por eso que los chinos han creado una nueva forma de saludar que evitará que te contagies.

En redes sociales circula el «Wuhan shake», un saludo a prueba de coronavirus que esta dando la vuelta al mundo.

Aparentemente la nueva forma de interacción fue diseñada por los residentes de Wuhan, ciudad donde comenzó el virus a expandirse.

El saludo consiste en hacer pequeños choques de pies en lugar de estrechar la mano, tal y como si se tratara de un juego o incluso un baile.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.

The Wuhan Shake.

I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H

— •*¨*•.¸¸✯*・🍃Ꮙ🍃•*¨*•.¸¸✯*¨ (@V_actually) February 29, 2020