Lanza SAT página donde mostrará empresas o personas boletinadas La página se llama el 69 D, es el listado del contribuyente que tiene negocios o empresas que son fachadas y están boletinadas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Sistema de Administración Tributaria pone a disposición de la ciudadanía la página 69 D, a través de la cual se puede conocer el listado de empresas o personas boletinadas por realizar operaciones simuladas, o emitir facturas falsas.

De esta manera, el comprador podrá hacer un movimiento seguro que garantice la deducibilidad de sus impuestos, ya que en caso de caer en esta situación, Hacienda no los reconoce y no devuelve los impuestos de este tipo de empresas.

La Administradora Local de Atención al Contribuyente del SAT en Ciudad Victoria, Yadira Mendoza, dijo que en este caso, cuando se quiere comprar a una persona (física) que esté dentro del marco legal y cumpla con Hacienda, se puede entrar a la página del SAT y haciendo la validación del RFC de la empresa, esta te dice si existe y que es real.

La otra postura es que quien le va comprar, le indique tu opinión de cumplimiento que emite la autoridad fiscal, ya que muchas empresas para contratarla le piden este documento y que sea pública.

Indicó que la página se llama el 69 D, es el listado del contribuyente que tiene negocios o empresas que son fachadas y están boletinadas.

Para esto hay un proceso, ya que si alguien está en esa lista y considera que está bien, que factura correctamente, que no simula operaciones ni vende facturas falsas, puede ingresar a esa lista y se hace una aclaración ante las autoridades para no estar ya en ella.

Asimismo, se protege de cualquier irregularidad y se da la certeza jurídica al contribuyente de que está haciendo lo correcto al contratar una empresa con facturas que están legales y no son falsas.

Una forma de prevenir como ciudadanos es entrar a la página del SAT a la lista del 69 D, misma que se va actualizando y si la empresa aparece ahí, no se debe comprar porque se puede caer en una situación indebida al estar simulando datos. La sanción es que no permiten deducir esa compra, o no hay devolución de impuestos, no se las reconoce el SAT.