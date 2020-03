Tornado golpea a Nashville dejando 19 víctimas mortales

ESTADOS UNIDOS.- Un poderoso tornado azotó la región central de Tennessee y en particular la legendaria ciudad de la música country

Hay 19 víctimas en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennesse, abrumadas por la furia de un tornado que también ha causado un gran apagón que dejó a miles de familias sin electricidad. Cuarenta edificios y estructuras se derrumbaron. Sucedió poco después de la medianoche. El estado de Tennessee ya ha sufrido un tornado en 1993 y 1998.

This mural rings so true today. We believe in Nashville. We are with those who have lost during the devastating tornados last night 💔#olerednashville pic.twitter.com/xS4k67hThs

— Ole Red (@OleRed) March 3, 2020