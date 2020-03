Condones se agotan al ser utilizados como guantes para evitar coronavirus

AUSTRALIA.- Los australianos han estado comprando paquetes de condones por el pánico, creyendo que ayudarán a proteger contra el coronavirus.

Un usuario de Facebook, de Sídney, compartió una foto de estantes vacíos después de que una tienda vendiera anticonceptivos.

«¿Alguien puede decirme qué pasó?» ella escribió junto a la imagen.

Otras cuentas comentaron que la compra del pánico se produce después de que una publicación en las redes sociales alentara a las personas a usar condones para protegerse los dedos contra el virus.

En Singapur, la gente ha estado tomando fotos usando condones mientras presiona los botones del elevador en un intento por mantenerse a salvo.

what Singaporeans are using condoms for because of the coronavirus. 🤣😭 #coronavirus pic.twitter.com/CzfMU4iNBV

Un local tuiteó: «Los condones en Singapur se agotaron en medio del miedo al coronavirus”.

En todo el mundo, la gente ha estado almacenando varios artículos a medida que el virus mortal continúa propagándose.

La compra de pánico debido al coronavirus ha dejado vacías muchas estanterías en Australia, por lo que algunas tiendas han prohibido a los compradores adquirir más de cuatro paquetes de papel higiénico por persona.

Condoms in Singapore sold out amidst coronavirus fear. Since Singaporeans have been using the condom as a protective measure when touching the elevator buttons in their apartments and other buildings to prevent being contaminated. pic.twitter.com/uGfghE4ZNy

— Siddharth Misra (@sidart_misra) February 13, 2020