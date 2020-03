Grifos dan vino en lugar de agua en Italia

ITALIA.- Los grifos de los hogares de Settecani, una aldea próxima a Módena (Emilia-Romaña, Italia), daban vino en vez de agua el pasado 4 de marzo, informan medios italianos.

Muchos habitantes del lugar aprovecharon la circunstancia para embotellar la mayor cantidad de alcohol posible, reporta el sitio web The Local.

Modena, Lambrusco wine comes out of the taps instead of water 😂 Obviously it happened because of a breakdown in a local winery 😄 pic.twitter.com/itn2Uf5NC6

— Vampire minstrel (@Vampireminstrel) March 4, 2020