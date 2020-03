Policía pelea con ciudadano a puño limpio Cuando son separados el policía busca la pistola en el piso y un curioso la levanta del suelo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre retó a golpes a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, que circulaba entre puestos de zapatos del Centro de la Ciudad de México.

En redes sociales circula el video de la pelea entre el comerciante y el oficial, que nadie intentó detener pero sí hacer más grande.

Elemento de la @cdmx_ssc se enfrentó a golpes contra un sujeto en calles del centro de la Ciudad de México…https://t.co/lAVpYcyEOj pic.twitter.com/mMTdoFP75m — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) March 6, 2020

En la grabación se observa al hombre abalanzarse sobre el policía, quien cae al suelo y comienza recibir puñetazos de su “contrincante”; mientras ambos se encuentran peleando en el suelo, una mujer comienza a pisotear al uniformado, agresión que detuvo otro hombre.

“¡No, no, no! No seas así”, le grita el sujeto a la mujer que intentó golpear al oficial.

Minutos después, otro policía llego a apoyar a su compañero y finalmente detuvo la pelea, para después retirarse.

CON INFORMACIÓN DE TELE SALTILLO