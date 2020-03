Descubren álbum nazi hecho de piel humana

POLONIA.- Un hombre descubrió un álbum nazi hecho de piel humana que estaba a la venta en un mercado de antigüedades. Tras adquirirlo lo mandó a analizar, pues la cubierta presentaba “un tatuaje, cabello humano y mal olor”.

Los expertos del Museo Memorial de Auschwitz que revisaron el objeto determinaron que podría tratarse de la piel una de las víctimas del campo de concentración nazi de Buchenwald en Alemania, el cual se caracterizaba por usar a los prisioneros para estudios seudocientíficos.

Buchenwald fue creado en 1937 para presos políticos, pero en 1938 comenzó a recibir judíos tras la noche de los cristales rotos. Pese a no contar con cámara de gas, este era considerado un lugar temible por la depravación de los guardias que laboraban en el mismo, incluyendo a Ilse Koch

Ilse era la esposa del comandante Karl Koch, quien fue señalada de recolectar la piel de los prisioneros, junto al médico nazi Erich Wagner, para creación de diferentes artículos. Por tal motivo fue apodada como “Perra de Buchenwald”.

