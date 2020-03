Mujeres deben romper el techo de cristal En el Foro "Fenómenos Sociales a los que se enfrenta la mujer" se analizo los retos que tienen que enfrentar las mujeres

Es necesario que las mujeres rompan el techo de cristal que prevalece en el ámbito laboral y empresarial, reflexionaron mujeres exitosas en diferentes campos de la actividad política, económica y académica que se reunieron en el Foro «Fenómenos Sociales a los que se enfrenta la mujer», celebrado en la FADU de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Asistieron al Foro Elizabeth Humphrey, Hilda Gómez, Maria Consuelo Lemus, Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez, y Diana Margarita Mentado Chávez.

» La mujer hoy en día en el ámbito laboral sigue enfrentando situaciones de inequidad en el sentido de que se enfrenta varias barreras sutiles, porque en efecto hoy en día frenar completamente a una mujer se está afectando sus derechos humanos, y las empresas disfrazan con sutilezas para que no avance en su carrera, con en el techo de cristal», considero la Dra. Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez.

«Los varones que no tiene ese techo, cuando ellos quieren subir o escalar lo hacen sin ningún problema, en el caso de las mujeres, chocan con ese techo no pueden subir completamente, debido a la situación que sigue sucediendo en el país donde se beneficia al varón, porque la mujer está destinada a encargarse del hogar, y no se permite en la empresa que suba de puesto por cuestiones de maternidad».

Maria Consuelo Lemus, señalo que tratar de equilibrar ese desequilibrio ancestral es un reto para las mujeres.

«Tenemos que seguir por esa ruta impulsando a que la mujer puede acceder a los derechos igual que el hombre, la visibilización del empleo no remunerado que realizamos las mujeres, se nos ha asignado como parte de los roles de género y que quizá este paro del 9 de marzo, tiene el objetivo de se sienta y repercute en la economía nacional, el hecho de que las mujeres aportamos el 51% de la población económicamente activa».

Agregó que la mujer tiene un papel preponderante en la economía del país.

«El paro no es irse a tomar el café, estar en casa o quedarse a dormir hasta las 11 de la mañana, si no es para visibilizar y concientizar cómo sería para el país para la institución para la familia, un día sin mí, si yo salí a la calle y me secuestraran o ya no regresará con vida, ese ejercicio de concientización tiene la finalidad de saber y reconocer cuán importante somos».

Advirtio que la mujer ha tenido esa asignación histórica de asumir el empleo no remunerado, que afortunadamente se ha comenzado a visibilizar en distintas áreas .

«Hay limites para el crecimiento profesional de la mujer , hace falta empatía y sensibilidad por los casos de mujeres que han padecido de acoso», destacó Diana Margarita Mentado.

Elizabhet Humprey, consideró que la inequidad de género en la familia y en el trabajo, así como la desigualdad de salarios en muchas empresas del país es a lo que las mujeres se enfrentan.

«Se necesita que el estado garantice las condiciones de seguridad, hay una violencia que es estructural», declaró Hilda Gómez.