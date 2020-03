Hoteleros victorenses vislumbran un año sumamente complicado En Victoria hay 10 hoteles de 4 y 3 estrellas, y los de 2 estrellas o 1 son cerca de 20 estrellas alrededor de 30 hoteles y moteles

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-La situación económica para los hoteles se ha complicado este año en Victoria actualmente está en venta el hotel Vista Verde ubicado en la salida a Monterrey, y hay varios hoteles que están batallando esperando que se mejore la situación, algunos tratando de cobrar adeudos del año pasado que les dejo el hospedaje a elementos de seguridad y que no se ha cubierto, se espera que esta situación cambie lo más pronto posible.

Ebrahim Andón Carcur Castañeda presidente de la Asociación de Hoteles de Ciudad Victoria reconoció que hay hoteles que están sufriendo mucho están pasando tiempos muy difíciles hay pequeños hoteles en la ciudad que están con muchas dificultades que tenían algunos clientes de seguridad porque se hospedaban ahí, policías, pero ha bajado ese rubro de los policías, además de que han batallado para cobrar porque no les pagan el servicio que prestaron el año pasado y por ese lado si se está sufriendo en esta capital.

“No vemos acciones concretas que pueda hacer que aumente el turismo en la ciudad, la seguridad si mejor mucho, las carreteras mejoraron mucho, lo que en ese sentido si se ve una diferencia que hay más seguridad en carreteras, hay más seguridad en la ciudad está mejor iluminada, pero no se ha hecho promoción turística o proyectos que puedan a traer a la gente y es ahí donde está el problema se han hecho cosas muy buenas pero no se hace promoción, como que no hay una atención para Victoria en ese sentido, no han enfocado esfuerzos en generar una mejora en la economía por medio del turismo” preciso.

Destaco que en Victoria la mayoría de los hoteles pagan sus impuestos y eso también compete al gobierno checar que todos paguen sus impuestos porque nosotros facturamos el 2 por ciento de hospedaje a los huéspedes, y eso es algo que se tiene que hacer y que va en la factura, no s ha visto aun reflejado en Victoria, no habido campañas de promoción o de acciones para promocionar la ciudad, no se promociona nada especifico, ni se ha trabajado en el desarrollo de productos turísticos o de generar más eventos en la ciudad porque eso traería más beneficios, al contrario se ha visto una reducción de los eventos que se realizaban en la ciudad año tras año ahora se los han llevado a Reynosa y a Tampico.

