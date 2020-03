Alertan sobre “empresa” en Facebook que organiza viajes Cancelaron el viaje y no les regresaron el dinero, pondrán queja en PROFECO

TAMPICO ,TAMAULIPAS.- Dos afectados por una «empresa» en la zona sur que ofrece servicios por internet de viajes, alertaron a la población de que tengan mucho cuidado ya que ellos tuvieron una pésima experiencia y perdieron su dinero.

Se trata de Tours Viajes Grimaldo cuyo domicilio aparece en ciudad Madero, que fue de acuerdo a los afectados cancelaron un viaje pero hace casi un año y es fecha que no les han devuelto su dinero.

La señora Miriam Deantes dijo a La Razón que ella junto con su esposo, pagaron un viaje al estado de Chiapas con esta empresa que ofrece sus servicios en internet que les salió en 9 mil pesos, dinero que fueron pagando poco a poco a la coordinadora Socorro Grimaldo.

«Nosotros pagamos el 31 de marzo de 2019, era un viaje para el 19 de julio para dos personas a Chiapas y Cancún con un costo de 9 mil pesos, pero unos días antes nos cancelaron por unas cuestiones del autobuses y nos ofrecieron otra fecha pero nosotros al igual que otras dos personas no pudimos aceptar por cuestiones de trabajo y acordaron que nos regresarían el dinero» dijo.

Explicó que la señora con la cual tuvieron el trato le regresó solo 2 mil pesos, quedando de dar los 7 mil pesos restantes pero desde esa fecha hasta esta fin de semana, no les han regresado nada, ya no les contestado los mensajes y además em de la página de su Facebook ya no puede ni comentar.

«Ellos fueron los que cancelaron el viaje para una semana después pero nosotros ya no podíamos y se comprometió a regresar todo el dinero pero solo nos dio 2 mil pesos y hasta el momento (un año) no nos ha regresado nada y solo nos traído vuelta y vuelta y ahora ya no nos contesta» indicó.

La señora Miriam Deantes explicó que ahora ya cambió de nombre esta empresa que al parecer se llama «Excursiones y viajes».

«Solo queremos alertar de lo que sucedió con esta persona porque nosotros hemos sido muy pacientes, pero ya se cumplió un año y no nos han regresado el dinero» refirió.