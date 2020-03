Avistan en Borneo al único orangután albino en el mundo

BORNEO.- En el año 2018, Alba, el único orangután conocido en el mundo, fue liberada en un bosque protegido en la isla de Borneo después de permanecer bajo los cuidados de especialistas, quienes la habían encontrado en estado grave de desnutrición en el pueblo de Tangiran.

Después de ser puesta en la vida silvestre, quedó la incertidumbre si el peculiar animal podría sobrevivir debido a sus características, sin embargo, hace apenas algunos días fue vista de nuevo y en perfectas condiciones.

Alba es un primate de ojos azules y pelo de color crema que ha provocado la impresión de algunos usuarios pues tiene un gran parecido con los seres humanos.

La directora de conservación en el gobierno de Indonesia, Indra Exploitasia, explicó que Alba ha sobrevivido a la naturaleza ya que puede construir nidos y buscar comida sin asistencia humana, los cuales son signos bastantes positivos.

Watch the video to see how Alba and Kika are being prepared for their final journey to freedom!#TerbangDanBerbagi #TerbangDanBerbagiBersamaBOSFDanCitilink #SaveOrangutans #OrangutanFreedom #Alba #Albino #AlbinoOrangutan pic.twitter.com/toC2dAhO46

— BOS FOUNDATION (@bornean_OU) December 18, 2018