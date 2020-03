Encienden la llama olímpica sin público por coronavirus

TOKIO.- Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pusieron oficialmente en marcha luego de que se llevara a cabo el encendido de la llama olímpica en Olimpia, en un evento que se tuvo que realizar sin espectadores debido al coronavirus.

En el sitio arqueológico donde se llevaron a cabo los primeros Juegos de la antigüedad, la actriz griega Xanthi Georgiou, vestida como una antigua sacerdotisa, encendió la llama de forma tradicional.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 🔥#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020