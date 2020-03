Maestro acaba con su vida tras ser acusado de abuso sexual

SAN LUIS POTOSÍ.- Aurelio Agustín Sagahon que se desempeñaba como maestro de prepa fue acusado de abuso sexual por parte de sus estudiantes del COBACH 25 el pasado 10 de marzo, se suicidó y su cuerpo fue encontrado en una recámara de su domicilio.

El maestro se ahorcó después de haber sido señalado como acosador sexual junto con los nombres de otros maestros del plantel, estos fueron colocados en pancartas al interior y exterior de la institución.

De acuerdo con información local, circula un mensaje póstumo en el que el acusado se queja de haber sido lastimado, de haber llorado por las acusaciones y de hacerlo sentir muy mal, “si esas eran sus intenciones lo lograron”, declara en un fragmento.

Luego de las protestas de este día, Marianela Villanueva Ponce, directora general de ese sistema educativo, visitó el citado plantel y platicó con las inconformes, a las que dijo apoyaría. “Salió entre aplausos y porras de las estudiantes”, comentó un maestro de dicha escuela.

Más tarde el señalado Aurelio recibió la orden de ya no presentarse en su lugar de trabajo, y acudir a las oficinas generales, donde la misma Villanueva “lo encaró”, y le pidió su renuncia. Después ya no se supo más, hasta que fue hallado sin vida.

Ciudadanos que opinaron en las redes sociales donde La Roja dio a conocer la noticia de la mencionada manifestación estudiantil señalaron la necesidad de los reclamos de las estudiantes, pero también pusieron hincapié en los riesgos de que se pudiera estar difamando a docentes.

Como informó este portal en una cobertura de video en los momentos mismos de la protesta estudiantil, el nombre de Aurelio apareció en algunos de los múltiples mensajes que alumnas del citado plantel pegaron a lo largo de los muros exteriores del edificio.

Al momento de escribir esto, tal fallecimiento está confirmado por las autoridades, pero ya antes habia circulado la versión entre personal docente y directivos del sistema de Colegio de Bachilleres, sobre todo en la misma escuela donde prestara sus servicios el maestro.

Ese plantel 25 se sumó a otros tres de la zona metropolitana donde ha habido protestas de estudiantes por supuestos acoso sexual de maestros, los demás planteles con manifestaciones similares son el 01 de Soledad; el 28 de la colonia Graciano Sánchez en la capital del estado; y el 26, ubicado en Lomas del Tecnológico y carretera a Guadalajara.

Mediante cartulinas, y anteponiendo los nombres del acusado y otros colegas, hoy en el citado plantel 25 se pudieron leer frases como las siguientes: “…me agarra la cadera sin mi consentimiento”, “…nos desviste con la mirada”, “No más acoso, ¿dónde estás, Marianela”.

Y también: “Si nos quieren cuidar a profesores acosadores tiene que expulsar”, “investiguen al personal que están contratando”, “quería una consulta de psicología, no que me quisieran besar”.

Pero además: “El hecho de que estés revisando no significa que tengas que rozar mis pechos”, “los intendentes también acosan”, “no soy un perro, no me silbes”, “estamos cansados de que Aurelio nos diga ‘bebés´ y nos mire con morbo”, “en el nombre del señor deja de acosar a tus alumnas”, “Fuera Aurelio”.

Aurelio Medina Sagahon, originario de la Huasteca Potosina, y de poco más de 40 años, fue un ejemplo de superación en el sistema Cobach, pues inició en intendencia, siguió en puestos modestos de administración, y luego de terminar estudios más avanzado accedió a una cátedra de maestro.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA