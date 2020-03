Bunbury, Fangoria, Portugal y más artistas cancelan a Vive Latino por Covid-19 A través de Twitter se informó que las cancelaciones también se deben a problemas en los países de origen de las bandas e intérpretes

NUEVO LEÓN.- Enrique Bunbury, Fangoria, Portugal, The Man, All Them Witches, Ambar Lucid, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo y Vetusta Morla no se presentarán durante el festival del Vive Latino por cuestiones de logística y traslados.

A través de su cuenta de Twitter, el festival informó que las cancelaciones también se deben a problemas en los países de origen de las bandas e intérpretes.

Por el momento, la edición 21 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical se mantiene en pie, pues la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que no es necesaria la cancelación de eventos masivos.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA