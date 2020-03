Solicita Canacar vuelva la atención médica a choferes Los quitaron sin razón y sin tomar en cuenta a los transportistas del estado.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La CANACAR Tamaulipas demando que se vuelvan a instalar los centros médicos autorizados para los exámenes a los choferes en carreteras porque que los médicos que nosotros pagábamos que teníamos para hacernos los estudios físicos de los operadores del transporte los quitaron sin razón y sin tomar en cuenta a los transportistas del estado.

Leobardo Saldívar Caballero , presidente de CANACAR en el sur del estado, expuso que tan solo aquí en la región tenemos mil 500 camiones, por lo es de imaginarse cuantas veces tienen que ir, y en Tampico solo hay dos o tres médicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, esos servicios de alguna manera nos servían a nosotros mucho, hoy en día no se da abasto con todos los médicos que tienen aunque pongan todo su esfuerzo,.

Aseguró que ese tema es muy sensible porque se trae choferes con licencia vencida porque no hay capacidad en el centro SCT de médicos para hacer todos los exámenes y no es porque sean malos sino es porque hay muy poco personal.

Otra de las demandas de transportistas pero a nivel nacional es que tenían de que bajaran el diésel siendo realistas creemos que esto no va bajar ni por decreto presidencial porque ahorita ya estamos abiertos en México a los combustibles del mundo están entrando por ejemplo tenemos Móbil, tenemos cuatro o cinco marcas extranjeras aparte de Pemex eso quiere decir que ellos están importando sus propios combustibles y los están haciendo llegar a sus centros de servicios,

Nosotros vemos que el precio varía dependiendo de la zona en el país y varía hasta 1.50 pesos de diferencia de una ciudad a otra porque estamos a oferta y demanda por lo tanto no puede bajar el diésel, este bajara cuando se dé una situación cambiaria favorable.