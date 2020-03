Niega bar entrada a hombre por usar falda Francisco Morales Patiño afirma que los guardias de seguridad también le pidieron que se quitara la chaqueta que portaba, solo porque no obedecía a los gustos del personal de vigilancia

SALTILLO.- El viernes por la noche se le negó la entrada al Bar Rabbit a un hombre que portaba falda; se queja de discriminación.

Francisco Morales Patiño afirma que los guardias de seguridad también le pidieron que se quitara la chaqueta que portaba, solo porque no obedecía a los gustos del personal de vigilancia.

“Mi amigo y yo nos acercamos y me dijeron que no podía entrar ni con la falda ni con las chamarra de lentejuelas que traía. La falda podría entender que se trate de un bar no muy ‘abierto’, por lo que me llevé un pantalón extra. Pero no me dejaron entrar. Me dijeron que tenía que quitarme la falda y la chaqueta. ¿La chaqueta qué?”, señaló Patiño.

“En ese momento me sentí incómodo. Me hicieron sentir extraño, estrafalario, como extravagante”, recalcó.

El hombre se cambió de ropa y al final estuvo conviviendo en el bar con amigos foráneos que lo acompañaban.

¿N.R.D.A., LEGAL?

La Ley Federal para Prevenir la Discriminación y la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor prohíben el derecho de admisión.

La Procuraduría del Consumidor podría multar a los establecimientos que hagan uso de esta práctica, ya que son numerosos los casos de discriminación que ocurren alrededor del país.

El derecho de admisión sólo puede entrar en práctica cuando se ponga en riesgo la seguridad de los asistentes al establecimiento.

NO ES LA PRIMERA VEZ

No es la primera ocasión que este establecimiento entra en prácticas discriminatorias. Durante 2018 circuló el caso en redes sociales de un par de mujeres a quienes no se les dejó entrar por no “acudir vestidas como las damas”.

Dicho establecimiento actualmente es tachado por los asistentes como un lugar exclusivo en donde no cualquiera entra.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA