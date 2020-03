‘No es nada de lo que esperaba’: Tuvo coronavirus y cuenta su caso La enfermera cuenta su experiencia desde lo terrible de los primeros síntomas hasta su recuperación.

ESTADOS UNIDOS.- Una enfermera dice que su brote de coronavirus comenzó con los «resfriados», pero pronto involucró síntomas de pesadilla que no eran «nada» como lo que esperaba, según un informe.

Lisa Merck de Crested Butte dijo que dio positivo por el virus después de unas vacaciones en Hawai, donde asistió a una conferencia médica, informó la estación de noticias KDVR.

‘Fuimos a una conferencia médica allí y el día que nos íbamos, tuve un pequeño resfriado. Eso es todo’, dijo Merck.

En el viaje en avión, Merck comenzó a experimentar dolores en el lado izquierdo de su cuerpo, y luego su salud empeoró una vez que llegó a casa, informó el medio.

‘Regresamos y me dolían los músculos, me dolían los huesos y me dolían mucho las articulaciones’, dijo Merck.

«Se sentía como si alguien me estuviera apuñalando con un picahielo y yo estaba como, ‘Me pregunto si tengo gripe'». Su salud finalmente se deterioró hasta el punto en que se dirigió a la sala de emergencias.

«Me sentí realmente sin aliento, me sentí muy fatigada», dijo a la salida.

‘Finalmente, el domingo por la noche, le dije a mi esposo: Need necesito que me lleves a la sala de emergencias. No me siento bien, cada vez que me paro, siento que me voy a desmayar’.

Finalmente, se le hizo la prueba del virus y los resultados dieron positivo la semana pasada. Ella le dijo a la tienda que perdió cinco libras debido a las náuseas y sufrió dolores musculares.

Aunque está en el campo de la medicina, Merck dijo que nunca anticipó los síntomas graves que experimentó durante la prueba.

«No es nada de lo que esperaba», dijo Merck a KDVR. Merck dijo que «definitivamente se está volviendo más saludable», pero que no volverá a la vida pública hasta que sea aprobada en dos pruebas con 24 horas de diferencia.

Estados Unidos ha informado casos de coronavirus en todos los estados, excepto West Virginia, ya que más de 3,100 personas han sido infectadas con el virus.

CON INFORMACIÓN DE DEBATE