Cierran la Playa Bagdad La Guardia Nacional toma el acceso al balneario y prohibe la entrada a turistas

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Como se anunció el lunes por autoridades municipales y de Salud en el Estado ayer fue cerrada para el turismo la playa Bagdad al iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia para prevenir casos de Covid 19 en esta frontera.

Alrededor de las 10 horas elementos de la Guardia Nacional se encargaron de cerrar el balneario natural , por lo que permanecerán así las 24 horas los días que la autoridad así lo ordene.

“La gente que ha pasado nos dice tenemos nuestros negocios y son dos o tres, por eso se permite el ingreso porque cuando es gente que viene de turismo son hasta 4 o 5, así que las órdenes que tenemos de mi comandante es que no vengan personas de turismo nada más”, dijo el elemento de la Guardia Nacional que encabezó el operativo de cierre.

Los elementos que instalaron el retén en el Boulevar costero informaban a quienes llegaban hasta este punto ubicado a 37 kilómetros de la ciudad de Matamoros la razón de su presencia en el área por lo que solo permitieron el acceso a comerciantes y residentes de poblados pesqueros.

Doña Lucia Gómez propietaria de un restaurante en la zona sur de la playa Bagdad recordó que es la Semana Santa su mejor temporada por la cantidad de turistas que llegan pero este año tienen que acatar la instrucción de autoridades aunque esto represente pérdidas

“Yo invierto en refrigeración en pescados, mariscos, sabes que el camarón está carísimo por eso si no se gana en esta temporada pero se ofrece el servicio”, dijo.

La mujer se acerca al retén para preguntar si dejaba el balneario se le permitiría regresar a su hogar y negoció.

“Yo no voy para allá nada más venía a preguntarle al oficial, si me va a dejar pasar de regreso; porque si no, cómo le voy hacer soy muy tragona imagínate quién me va mantener un mes allá y yo tengo que ir a la ciudad porque de ahí traemos el hielo porque tenemos pescado fresco y tenemos que mantenerlo”, explicó

Aunque no se tiene una fecha exacta para levantar esta prohibición lo que ya se definió es la cancelación del Festival del Mar en playa Bagdad en Semana Santa.