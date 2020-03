Revisan empresas para que cumplan con medidas sanitarias En este inicio del 2020 tienen establecido un programa operativo anual, dejando en claro que no tenemos una meta de sanciones como tal pero de visitas si

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Alrededor de 800 empresas de competencia federal en Tamaulipas están siendo inspeccionadas en estos momentos por autoridades de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal para el cumplimiento en materia de seguridad e higiene, de lo laboral, las condición generales de trabajo y capacitación y adiestramiento reveló Iván Carin Rocha Picasso, director jurídico encargado de despacho de la oficina de representación de la Secretaría Federal del Trabajo.

Dijo que a dos años de estar al frente del despacho de la delegación de la Secretaría Federal del Trabajo, se continúa trabajando con normalidad, se realizan los procedimientos administrativos laborales contemplan una serie de etapas que comprenden hasta cinco oportunidades para que las empresas puedan subsanar las observaciones o las medidas que es de materia de seguridad de higiene y laboral, las condiciones generales de trabajo capacitación y adiestramiento se les pueda realizar

Manifestó que afortunadamente en el estado de Tamaulipas tenemos una cultura de cumplimiento bastante elevada, aunque claro que aquellos que no cumplen en algún momento las observaciones a cabalidad dando prioridad a la protección al derecho fundamental de los trabajadores a desarrollar su trabajo en condiciones óptimas se imponen las sanciones que en su momento contempla la ley, y se les da varias oportunidades para que se pongan al corriente con sus responsabilidades como patrones frente a sus trabajadores

Resalto que en este inicio del 2020 tienen establecido un programa operativo anual, dejando en claro que no tenemos una meta de sanciones como tal pero de visitas si, en el estado son 800 visitas de empresas de ámbito federal de las cuales más de la mitad están encaminadas a la orientación y asesoría, primordialmente orientación y asesoría a la empresa es decir son inspecciones en las que se asesora y que no hay posibilidad de repercusión económica a la empresa