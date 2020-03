Ya vienen las restricciones…

Cuestión de horas, o días, para que en Tamaulipas se tomen medidas más extremas para prevenir lo más que se puedan los contagios del Conavid-19 como ya se hace en otras entidades.

Así es mis queridos boes, en el Estado poco a poco hemos entrado, por adelantado, a la fase dos de los protocolos para la atención de la pandemia, por lo que puedo adelantarles que las funciones de cine, la libre operación de restaurantes, la celebración de eventos sociales como bodas o quinceañeras están por ser prohibidas.

De hecho las indicaciones ya están sobre la mesa de la Secretaría de Salud estatal, también están los oficios que para dichas disposiciones tiene que entregar COEPRIS, a la espera de que desde el alto mando se de la voz de arranque.

La confirmación ayer del segundo contagio en Tamaulipas y las versiones de por lo menos una docena que podrían dar positivo en los siguientes dos días, aunado a que en el país anoche se confirmó el primer muerto va a desatar las restricciones por parte de la autoridad estatal.

Hay que recordar que las medidas de prevención en Tamaulipas y por lo menos otros 10 estados del país, han sido tomadas por cuenta de los gobernadores, luego de que desde la 4T lo que predomina son los desfiguros, chistoretes y payasadas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer fue el colmo, cuando en medio de la crisis y en la antesala de que los contagios llegaran a 118, y decenas de casos sospechosos, López Obrador salió con la tontería de que dos estampitas milagrosas lo cuidan, le protegen del Coronavirus.

Obviamente fue tendencia en las redes sociales, porque el señor presidente, quien tendría que estar muy preocupado y ocupado en las medidas de prevención de la pandemia y quien por cierto es líder de millones en este país que le siguen a ‘ciegas’ provoca que la terrible amenaza que ya está en el país sea minimizada por su fanaticada, al grado de que hay muchos que siguen insistiendo en que todo es una conspiración, que no existe tal pandemia y que lo qué hay es una conspiración para atacar a la 4T.

“El escudo protector es como el detente, ¿saben lo que es el detente? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, no permitir la corrupción, miren este es el detente”, dijo riéndose mientras buscaba en su cartera de finde sacó una estampa del Sagrado Corazón

mientras sacó de su cartera una estampita del sagrado corazón.

“Miren aquí hay otro detente: detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo, pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos”.

AMLO ya había sido el hazme reír por todas latitudes del mundo, cuando el fin de semana y en plena campaña de prevención casi le arranca el cachete a una niña que besó casi a la fuerza, según se nota en la foto.

Por eso, que bueno que los gobernadores tomen la batuta que tendría que estar en manos del presiente, porque se imaginan que todo el país estuviera a expensas de lo que decida AMLO, nuestro destino sería la muerte.

En ese contexto ayer el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca anunció medidas que favorecen a cientos o miles de burócratas mayores de 60 años, con niños en educación primaria o menores, con alguna discapacidad o con problemas cardíacos o hipertensión.

Este grupo de trabajadores desde ayer tiene licencia para permanecer en sus casas, unos cuidando a sus niños y otros cuidándose a sí mismos, porque son parte del grupo con más probabilidades de ser afectados.

Esa, la decisión de ayer, es una medida que habla de la empatía del Gobernador Cabeza de Vaca con quienes necesitan estar en familia, con los más vulnerables pues, medida que por cierto AMLO y los suyos en la 4T no dan aún señales de querer tomar.

Igual paso con la suspensión de clases, porque mientras la 4T anunció que a partir de mañana se adelanta el periodo vacacional, en Tamaulipas y otros estados, los gobernadores decretaron la medida para aplicarse desde el martes pasado.

Por eso y porque se que ya vienen, porque se que son necesarias, en Tamaulipas igual se segura yendo uno o dos pasos adelante de la 4T y se van a prohibir las funciones de cine, los festejos nupciales y el resto de lo que ya les mencionaba.

En San Pedro, Nuevo León, los restaurantes fueron conminados desde ayer a dar servicio solo para llevar o con servicio a domicilio; es decir ahí como acá, no van a esperar al elefante reumático en el que se mueve López Obrador y su gabinete.

Por cierto, al Peje, a Marcelo Ebrard, al propio subsecretario de Salud Hugo López Gatell, que mientras ayer ellos insistían en que no se cierran las fronteras, que no se prohíben los vuelos de ninguna parte del mundo y que tampoco ayuda el aplicar miles de exámenes, en Guatemala ya no dejan pasar a los mexicanos a su territorio, en EU Donald Trump anunció ayer que estaba por cerrar su frontera sur a cruces no prioritarios y por todos lados los aviones han sido dejados en tierra… insisto lo de ayer, serán los muertes de AMLO. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong