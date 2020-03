Las series de médicas de Estados Unidos donan su material a los hospitales Las mascarillas y guantes se necesitan en la realidad y no en la ficción

ESTADOS UNIDOS.- Producir una serie hospitalaria comporta tener montones de material en el almacén listo para rodar y que resulte verosímil el entorno sanitario: guantes, mascarillas, batas… Y, viendo que los hospitales van escasos de material también en Estados Unidos, conscientes que la epidemia del coronavirus puede escalar, las series más conocidas se están poniendo las pilas para donar todo lo que puedan a los centros sanitarios más cercanos.

“Ayer tuve una discusión muy seria con los residentes sobre cómo, como los suministros son bajos, es improbable que llegue un suministro mágico de mascarillas”, explicaba una reumatóloga del hospital Grady Memorial de Atlanta en las redes sociales. Pero finalmente “un suministro de mascarillas SÍ llegó” cuando la serie The Resident, que se rueda también en Atlanta, les mandó las existencias que tenían en el rodaje.

El Chastain Park Memorial Hospital de The Resident, que lleva tres temporadas mostrando casos médicos en el primetime estadounidense (y que en España se puede ver en FOX), no es el único que ha mostrado solidaridad. Como informan portales como TVLine o E! Online, a esta iniciativa se le están sumando Anatomía de Grey, New Amsterdam y The good doctor .

En el caso de Anatomía de Grey, The Resident o New Amsterdam, además, se trata de tres series que han tenido que parar los rodajes por culpa del coronavirus, una situación que se ha extendido a todas las series americanas actualmente en emisión.

Mientras que Anatomía de Grey al principio creía que podría retomar la normalidad en unas semanas y rodar los episodios que quedan para terminar la temporada, a cada minuto que pasa esta posibilidad parece menos plausible, detalle por el que quizás han donado su material a quienes sí lo necesitan cuando hay vidas en juego.

Y es que, como hemos publicado esta semana, muchas de las series que emiten los canales generalistas de Estados Unidos, incluidas estas médicas, lo más probable es que se queden sin finales de temporada. Tras el parón, e incluso si se pudiera volver a la normalidad dentro de cuatro semanas, los estudios consideran que sería demasiado costoso arrancar otra vez el rodaje, sobre todo cuando el talento tiene otros trabajos en la agenda.

En el caso de The good doctor, sin embargo, no ha alterado los planes de la tercera temporada, que este lunes emitió su final de temporada y, por lo tanto, la crisis del COVID-19 llegó al país cuando ya habían rodado todas las escenas.

CON INFORMACIÓN DE LA VANGUARDIA