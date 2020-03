Muere Kenny Rogers, leyenda del country, a los 81 años ESTADOS UNIDOS.- Kenny Rogers, leyenda de la música country, ha muerto durante la noche del viernes a los 81 años, según ha comunicado su familia. El cantante estadounidense, ganador de un Grammy, «falleció pacíficamente en su...

ESTADOS UNIDOS.- Kenny Rogers, leyenda de la música country, ha muerto durante la noche del viernes a los 81 años, según ha comunicado su familia. El cantante estadounidense, ganador de un Grammy, «falleció pacíficamente en su hogar por causas naturales rodeado de su familia», dice el texto publicado en su página web, que destaca la carrera de más de seis décadas de Rogers y su «marca indeleble» en la música americana y en millones de personas de todo el mundo.

Rogers comenzó su carrera a finales de los años cincuenta, y en los años setenta y ochenta tuvo grandes éxitos como «The Gambler», «Lady», «Islands In The Stream», «Lucille», «She Believes In Me» y «Through the Years», todos ellos número uno, y ganó tres veces un premio Grammy y 18 American Music Awards. Fue incluido en el Salón de la Fama de la música country. También fue reconocido en 2013 con el premio Willie Nelson por los logros de carrera de la Academia de la Música Country, entre otros.

Fue uno de los artistas que cantó la famosa canción «We Are The World» en el año 1985, y en 1998 disfrutó de un crecimiento de su popularidad entre la gente joven gracias a la película de los hermanos Cohen «El Gran Lebowski», donde su mítica «Just Dropped In (to see what my condition my condition was in» (compuesta por Mickey Newbur) ocupó una de las escenas principales. Este clásico, considerado «la mejor canción de todos los tiempos» por Jimi Hendrix, fue una curiosa incursión de Rogers en el mundo del rock psicodélico, pero desde una perspectiva cauta: la letra hablaba de los peligros de los viajes de ácido.

Rogers comenzó una gira mundial de despedida en 2016, pero en abril de 2018 canceló los últimos conciertos aludiendo a «una serie de problemas de salud».

La familia Rogers indicó que celebrará una reducida ceremonia privada por la emergencia del coronavirus y espera poder celebrar públicamente la vida del músico con sus amigos y fans más adelante.

El último concierto del veterano cantante de música country tuvo lugar el pasado 25 de octubre en Nashville (Tennessee, EE.UU.) y en él actuó junto a estrellas como Dolly Parton en un tributo a su legado artístico.

