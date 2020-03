Victorenses desafían al COVID-19 Pese a la pandemia que acecha a la capital, diariamente miles de ciudadanos salen a las calles para buscar el sustento; ‘si nos quedamos en casa, no comemos’ es su justificación

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- ”No es que seamos inconscientes, sabemos del Coronavirus, pero tenemos que salir a trabajar para vivir» dijo Carmen Sánchez, mujer mayor que caminaba por la zona centro con rumbo al mercado Argüelles.

Como ella hay miles de victorenses qué a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del gobierno estatal de mantener cuarentena en sus hogares diariamente salen de la seguridad de su casa para ganarse la vida, aún cuando eso los exponga a un contagio de COVID-19.

“No toda la gente tiene la facilidad de estar en casa sin preocuparse, claro que nos da miedo salir; pero no hay de otra; si no trabajamos, no nos pagan y si no nos pagan no hay comida. Desafortunadamente algunos no podemos ir a las tiendas y llenar los carritos de viveres para estar encerrados, no se puede», explica una vendedora de taquitos en el centro de la ciudad.

Así se pudo apreciar luego de un recorrido que realizó Expreso en zonas de Victoria como la calzada Luis Caballero, el centro de la ciudad y la central camionera, así como diversos centros comerciales y cines de la capital Tamaulipeca.

«Si no sales a trabajar no comes, estando en casa no llega sola la papa”.

“Ni agua tenemos» dijo otro transeúnte.

En el recorrido se pudo ver qué aunque se nota una reducción de personas en las calles; aún hay quienes toman el transporte público incluso manejan por diferentes vialidades de Victoria.

Por lo que miles de ellas se resisten a resguardarse en sus hogares.

«Es que es muy fácil decir me quedo en la casa, si tu jefe te da permiso, como los que trabajan en Educación, o adultos mayores de gobierno; pero nosotros qué trabajamos para empresas o tenemos negocios pequeños no podemos darnos esos lujos» dijo en tono molesto Francisco Canales quien esperaba tomar el micro frente a la Comisión Federal de Electricidad.

Desde desde la base del 6 bulevar, a donde llegan micros verdes, amarillos, azules y camiones que «van para la loma» la vida continúa con normalidad; se nota la ausencia de estudiantes de la UAT, prepas 1 y 2, hasta de la secundaria Federalizada, pero las personas tienen necesidad del transporte urbano y de viajar a diferentes partes de la ciudad.

Aún ello significa un riesgo, hay quienes intentan protegerse, al llevar cubrebocas, lentes, incluso guantes, en su travesía por las calles de Victoria a bordo de camiones que no ofrecen muchas garantías de no propagar el virus.

«Una cosa es que salgan las personas que tenemos que ir a trabajar, y otra muy distinta que se anden paseando con toda la familia, niños, la prima la vecina el cotorro y la realidad es que así andan» dijo una persona al señalar a lo lejos una familia qué cruzaba la calle; integrada por dos adultos y cuatro niños.

Son jóvenes y adultos jóvenes quienes decidieron no acudir a los centros comerciales, ya que a diferencia del centro, estos tienen poca gente, por lo cual los pasillos paseo Aventa y Campestre lucen vacíos y ya ni hablar de las salas de Cinepolis y Cinemex.

Central de autobuses que registran pérdidas del 50 por ciento. A pesar de las medidas sanitarias qué realizan más empresas en sus unidades y presencia de autoridades de Coepris en las centrales del estado.

La mitad de personas ha decidido no viajar, no salir de ciudad, o si lo hacen no hacerlo en autobús.

Así lo alertan las estadísticas de empresas como: Senda y Transpais, quienes desde el lunes pasado registran una caída del 40 a un 50 por ciento de pasajeros que viajan por el estado.

Los destinos más afectados son Monterrey y puerto de Tampico, lugar donde esta temporada miles de Tamaulipecos asistían para disfrutar días libres por sus atracciones turísticas.

Esto ha obligado a reducir el número de salidas; es decir, si tenían 20 al día, hacía un destino.

Ahora sólo 10 autobuses viajarán a ese lugar, por lo menos hasta que termine la contingencia.

Las dos empresas manifestaron qué han reducidos sus viajes a la mitad con el propósito de registrar menos perdidas, algo que podría normalizarse en caso de que suba la demanda.

«Las personas no están viajando, esta es temporada alta y por lo del Coronavirus nadie quiere viajar en autobús» dijo un trabajador de la central.

«Si joven, se ha notado mucho qué la gente está espantada y no quiere viajar, cada vez menos personas vienen a la central, esto el año pasado estaba llenísimo, por lo menos de estudiantes qué son de afuera y vienen o regresan» explicó un guardia de seguridad.

A pesar que se adelantó el descuento del 50 por ciento para estudiantes y maestros, son pocas las personas que lo aprovechan y sólo viajan aquellos que por necesidad tienen que hacerlo por salud, trabajo u otros motivos personales.