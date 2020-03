Baja precio de gasolina en Victoria y también la demanda Destaco que Pemex tiene reserva para dos días y nosotros tenemos más reservas que ellos y por lo tanto tardamos más en reponer inventarios, además de que no sabemos si cuando lo hagamos de...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Los precios de la gasolina han bajado en estos últimos días un 10.25 por ciento en el caso de la Magna, un 9.14 por ciento la Premium y un 5.12 por ciento en el Diésel, esto debido entre otras cosas a la caída de los precios del petróleo y otros factores que han comenzado a influir en esto sin embargo a raíz de la pandemia del Coronavirus, la demanda del combustible en la capital del estado ha caído entre un 20 y 30 por ciento, en especial en las estaciones ubicadas cerca de escuelas y en carreteras.

El empresario gasolinero José Porras Villarreal y presidente de la organización Meta C-40 en Ciudad Victoria dijo que en este mes la Magna baja un promedio de 2.04 pesos la Pemium 1.88 pesos y el Diésel 1.14 pesos mientras que en las estaciones Mobil, la Extra bajo 2.36 pesos la Supreme 2.11 pesos y el Diésel 1.45 pesos promedio, esto depende en gran medida a las fuentes de abasto, las distancias, los fletes y otras condiciones que influyen en el precio final al consumidor

Destaco que Pemex tiene reserva para dos días y nosotros tenemos más reservas que ellos y por lo tanto tardamos más en reponer inventarios, además de que no sabemos si cuando lo hagamos de surtir va a volver a subir los precios, además con la caída de las ventas nuestro costo de operación por litro se ve afectado ya que igual nos están exigiendo para octubre cambiar o escalar nuestros dispensarios para cubrir la nueva norma de modelo y prototipo lo que de alguna manera también impactara

“Ahora que está barata la gasolina, no tenemos cómo gastarla. Esto afecta la oferta y la demanda. O sea bajara la rotación de inventarios con la disminución de compras que ya se está presentando, a consecuencia de las recomendaciones de que la gente no salga , hay muchos que en esta ocasión no viajaran por carreteras y ello, ya se está reflejando en los empresarios con un caída en sus ventas de hasta un 30 por ciento, hay algunos que señalan que es de un 20 otros de un 25 por ciento y los más un 30 por ciento “ subrayó