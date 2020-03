Pepe Madero lanza canción inspirada en coronavirus

View this post on Instagram

Estos tiempos en cuarentena que estamos viviendo me inspiraron a escribir esta canción. No habla del coronavirus ni de estar contagiado, solo traté de darle un twist esquizofrénico a toda esta situación. Este tema solo estará disponible aquí en instagram, y nace del ocio de estar encerrado. Cuídense amigos y espero que les guste de perdido un poquito. Les mando un abrazo de lejos. Lávense sus partes.