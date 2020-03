Columnas: Confesionario Home office…

“Ya antes del decreto de ayer, el gobernador había ordenado dar licencia a los burócratas con necesidades especiales: mayores de 60 años, embarazadas o lactando, con niños menores de 12 años, discapacitados y personas con enfermedades crónico degenerativas.

La medida ha sido replicada en organismos descentralizados, en la mayoría de los municipios, a los que se hizo el exhorto para su aplicación”



La administración estatal de Tamaulipas implementó desde ayer por instrucciones del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vía decreto, el ‘home office’ con el objetivo de prevenir lo más que se pueda de contagios del Covid19 que ha matado a miles en el mundo, cinco de ellos en México.

Así es mis queridos boes, como ayer decía en este espacio, nos acercamos a lo peor de la pandemia que tiene pronósticos apocalípticos y como les adelantaba oficialmente estamos ya en la fase dos del desarrollo del contagio en México.

En números, la cepa del nuevo Coronavirus tenía ayer a 405 casos activos en el país, cinco muertes, mientras que en Tamaulipas los números marcan seis casos, dos en Madero, uno en Altamira, uno en Matamoros y el sexto, dado a conocer anoche en Victoria.

Por eso el decreto de Cabeza de Vaca es válido, es prudente, empático y a tiempo, porque se toma cuando el número de contagios sigue siendo muy menor respecto a otras entidades, si consideramos que Tamaulipas tiene una enorme movilidad de extranjeros y tamaulipecos que interactúan con ellos.

Porque acá están los puentes internacionales con más cruces del país, porque los puertos cuerudos igual son de los más importantes y porque en la entidad están asentadas empresas de clase mundial con cientos de asiáticos, españoles, americanos y demás.

Entonces el ‘office home’ que ordenó Cabeza de Vaca se sumará al resto de las acciones que ya se habían tomado.

“Se instruye a las y los titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a efecto de que las y los servidores públicos adscritos a su cargo, realicen sus labores encomendadas desde casa, siempre y cuando, no resulte indispensable efectuarlo desde su centro de trabajo, derivado de la situación de emergencia de salud que atraviesa la entidad federativa”, dice el decreto publicado ayer en el Periódico Oficial del Estado.

Es decir, cientos de burócratas desde hoy y hasta que pase la epidemia harán trabajo desde sus casas, con lo que evitarán exponerse y exponer a los ciudadanos que acuden a las oficinas gubernamentales al contagio.

Claro que no se trata de que el Gobierno Estatal haya bajado las cortinas, porque en las oficinas donde se hacen trámites que no se pueden dejar para luego.

“Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal continuarán laborando para garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios que tienen a su cargo y que son esenciales para las sociedad, así como la provisión de bienes indispensables para la población, desde sus centros de trabajo, en términos de los considerandos del presente acuerdo”, dice el decreto.

Anoche también, la Cuarta Transformación de puño y letra de Andrés Manuel López Obrador oficializaba un decreto dirigido a la iniciativa privada, respecto a sus empleados.

El documento establece que los dueños de las empresas deberán evitar los despidos de empleados que se ausenten debido al Coronavirus.

“El presidente @lopezobrador_ firmó un decreto que establece que las fuentes de trabajo deben permitir la ausencia de personas vulnerables al #COVID19. Las empresas están obligadas a otorgar el salario íntegro por un mes.empresas están obligadas a otorgar el salario íntegro por un mes”, publicó anoche en su cuenta de Twitter el subsecretario Hugo López Gattel.



Las Fake News y el Covid19…

Nadie tendría que asombrarse de que las redes estén llenas de noticias falsas, versiones descabelladas y saldos de la pandemia sin ningún sustento.

En ese contexto se debe incluir a las versiones de que en el Hospital Infantil de Tamaulipas, ubicado en Victoria hay un bebé con Coronavirus.

Igual de falso es que en Mante en el Hospital General hayan sacado casi a escondidas a un contagiado.

Hay otras versiones no comprobadas, aunque tampoco desmentidas, como la que indica que un hermano del alcalde de Victoria está contagiado y aislado en Médica Norte, donde fue provisto de un ventilador mecánico.

Hoy más que nunca debemos tomar cada versión que no salga de las fuentes oficiales como un rumor, porque además de desinformar, generan más sicosis de la que ya hay en el país. Cuidémonos todos. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong